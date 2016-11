Goldregen für RE/MAX Austria: Das Internationale Centrum für Franchising & Cooperation in Münster vergab den goldenen F&C Award für das ausgezeichnete Franchise-System.

Dass sich das Centrum für Franchising & Cooperation in diesem Jahr für RE/MAX entschieden hat, ist kein Zufall. Bereits 2015 wurde der F&C Award in Gold an das Unternehmen verliehen und zum „Besten System 2015 – Österreich“ gekürt. „Qualität schafft Vertrauen“ – und damit die besonders guten Systeme das noch besser kommunizieren können, vergeben wir den F&C-AWARD GOLD für ausgezeichnete Beziehungsqualität“, so F&C-Geschäftsführer Dr. Martin Ahlert.