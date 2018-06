Anlässlich des 5. Jubiläumsjahres überrascht das Feines Haus-Team mit einem großartigen Jubiläums-Special am 30. Juni.

Die Gäste erwartet ein Fest für 5 Sinne mit Spitzenküche an

5 Live Cooking-Stationen by Stefan Lastin & Gastkoch Josef Steffner (3 Hauben)

5 Tastings mit Spitzenproduzenten

5 nationale und Internationale Weindegustationen

5 Tombola-Hauptpreise uvm.

Die Gäste erwartet ein Potpourri an kulinarischen Köstlichkeiten.

An 5 Live-Cooking-Stationen werden raffinierte Gerichte à la minute im ganzen Haus zubereitet:

köstliches Thai Curry vom Wok, wunderbarer Steckerlfisch von der Reinanke vom Millstätter See oder erstklassiges Sicher Kaviar mit Stundenei.

Der Star des Abends:

60 Tage dry aged Hochrippe von der Kärntner Kalbin vom Spezial-Grill Green egg! Gespannt sein darf man auf ein großartiges Signature-Dish von Gastkoch Josef Steffner vom 3-Hauben Messnerhaus im Lungau. Dazu ein Traum von besonders feinen flying Desserts

Köstliche Tastings versprechen die 5 Spitzenproduzenten aus der Region, wie Stefan Bachmann vom Hof Kunz/Gailtal mit seiner Vielfalt an Tomatenraritäten, Kartoffelbauer Mischkulnig aus Velden mit erntefrischen Kartoffeln und Bauernbutter, die Käsemanufaktur Malko aus Obervellach mit geschmackvollen Käsespezialitäten, eingelegten Delikatessen von Fink zu Frierss Prosciutto Carinzia und zartestes Beinschinken vom DUROC Freilandschwein.

Das Herz jedes Weinliebhabers lassen die 5 Degustationen nationaler und internationaler Weingüter höher schlagen, dazu Verkostungen edler Destillate aus der Pfau-Brennerei. Nicht verpassen sollte man den tollen Jubiläums-Cocktail, die süße Geburtstagsüberraschung, die Jubiläums-Tombola oder das köstliche Willkommensgeschenk…zum einmaligen Jubiläums-Vorteilspreis von 55 Euro!

Reservierungen unter Tel. 04242 3040 45!

Kontakt:

Frierss Feines Haus

Restaurant. Gourmeteck. Feinkost. Großverkauf.

A-9500 Villach, Maria Gailer Str. 53

Tel. Restaurant: 04242/4340-45

Tel. Feinkost: 04242/3040-44

Email: info@feines-haus.at

Homepage: http://www.feines-haus.at

Bild: © Frierss Feines Haus