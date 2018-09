Flattacherin bloggt als Lehrlingsbotschafterin

Jennifer Muhic ist einen Monat lang Kärntner Lehrlingsbotschafterin und gibt mit einem Blog Einblick in den Friseur-Alltag.

Die 17-jährige Jennifer Muhic aus Flattach wird ab 1. September als Kärntner Lehrlingsbotschafterin über ihren Berufsalltag als Friseurlehrlinge berichten. Sie bloggt als einzige Kärntnerin künftig auf der Facebook-Seite der Bundesinnung der Friseure “Karriere mit Schere” und gibt ihre Erfahrungen sowie Tipps und Tricks weiter. Insgesamt neun Lehrlinge aus allen Bundesländern dürfen einen Monat lang ihren Beruf per Videoblog vorstellen. Die Arbeit in ihren Salons steht dabei genauso im Fokus wie die Ausbildung in der Berufsschule, der Besuch von Wettbewerben und die Freizeitaktivitäten.

Jennifer Muhic wurde als Kärntner Testimonial der Innung nach ihrer Bewerbung über ihre Berufsschullehrerin Birgit Mosser ausgewählt. “Ich wollte von klein auf Friseurin werden, es hat mir immer schon gefallen, Menschen zu verschönern und ihnen eine Freude zu machen”, so die sportliche Flattacherin, die ihre Lehre bei “Hair & Beauty” von Evelyn Pernsteiner in ihrem Wohnort absolviert.

Die Beiträge von der jungen Stylistin sind ab 1. September auf www.facebook.com/ karrieremitschere zu sehen. Der Lehrling mit den meisten Videoaufrufen gewinnt eine Reise nach Paris. Die sogenannte “Digitale Lehrlingsinitiative” wurde von der Bundes- und Landesinnung der Friseure ins Leben gerufen. WK-Landesinnungsmeister Georg Wilhelmer freut sich darüber, dass der Abwärtstrend der Lehrlingszahlen beendet werden konnte: “Wir haben eine Vielzahl an Maßnahmen ergriffen und möchten nun auf einem zusätzlichen Weg zeigen, wie erfolgreich eine ,Karriere mit Schere’ sein kann. Gerade im derzeitigen Wettbewerb um Fachkräfte und Lehrlinge ist es wichtig, Jugendlichen glaubhafte Vorbilder zu bieten, die ihre Lehre und ihren Beruf mit Engagement, Spaß und Leidenschaft leben – und nach außen tragen. Ich bin stolz, dass wir mit Jennifer Muhic eine so tolle Botschafterin dabeihaben.”

Foto: © WKK/Peter Just