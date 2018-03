Flex Althofen wurde als „Great Place to Work“ ausgezeichnet!

Fantastische Neuigkeiten aus Althofen:

Am Donnerstag wurde Flex Althofen, im Rahmen einer feierlichen Gala, als einer der Besten Arbeitgeber Österreichs ausgezeichnet.

Great Place to Work ist ein internationales Institut, dass Unternehmen bei der Entwicklung einer attraktiven Arbeitsplatzkultur unterstützt. Das Besondere an der Auszeichnung ist, dass neben einem Kulturaudit auch die eigenen Mitarbeiter im Rahmen einer Umfrage mitbestimmen dürfen.

Als einziges Kärntner Unternehmen in der Kategorie XLarge wurde das Technologieunternehmen Flex Althofen als „Great Place to Work“ ausgezeichnet. Mit über 800 Mitarbeitern ist Flex einer der wichtigsten Arbeitgeber der Region. Das Unternehmen legt großen Wert auf die Förderung einer motivierenden Arbeitsplatzkultur. Die Auszeichnung als „Great Place to Work“ bestätigt, bei Flex Althofen gilt: Where people make the difference!

Statement General Manager – Erich Dörflinger “Unsere Mitarbeiter sind unser höchstes Gut. Deshalb sind wir sehr stolz, als einer der besten Arbeitgeber Österreichs ausgezeichnet worden zu sein. Das zeigt uns, dass wir am richtigen Weg sind. Doch wir ruhen uns nicht auf diesem Erfolg aus, sondern werden auch daran arbeiten ein „Great Place to Work“ zu sein.”

Foto: © “Great Place to Work”