Am 18. Oktober 2017 wurde am Flughafen Klagenfurt und am Klinikum Klagenfurt am Wörthersee das Zusammenspiel im Falle eines Flugnotfalles zwischen den jeweiligen Einsatzkräften der Flughafenfeuerwehr, externer Einsatzorganisationen und der KABEG geübt.

Die Richtlinien der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) schreiben derartige turnusmäßige Notfallübungen im Abstand von zwei Jahren vor und sind für die Notfallplanung des Flughafens Klagenfurt von großer Bedeutung. Um eine effiziente Schadensabwehr im Ernstfall zu gewährleisten, kann im Rahmen derartiger Übungen die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Einsatzorganisationen mit der Flughafenbetriebsgesellschaft und den Behörden perfektioniert werden. Dabei wird der gültige Einsatzplan einer Erprobung unterzogen.