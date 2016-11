Networking das weiterbringt: Die Teams des vierten FEMcademy-Jahrgangs zogen am Abschlussabend Bilanz über ein spannendes Mentoring-Jahr. Viele Erfahrungen und Kontakte reicher nahmen die Unternehmerinnen ihre Teilnahme-Zertifiktate in der Dermuth-Lounge entgegen.

Sie haben schon so einiges hinter sich, die „Tandems“, die Mentees und Mentoren, der vierten FEMcademy: Elevator Pitch-Abend, Challenge-Night im Schloss Leonstain und das Vernetzungstreffen aller Jahrgänge im Kloster Wernberg. „Aus dem Mentoring-Programm ergeben sich so viele tolle Synergien. In diesem Jahr hat es mich besonders gefreut, dass wir einige erfahrene Unternehmerinnen zum ersten Mal dabei hatten, wie etwa Haar- und Hautexpertin Ursula Gallob und Exportberater Miran Breznik“, so Tanja Telesklav, Landesgeschäftsführerin von Frau in der Wirtschaft und Organisatorin.

Kooperationen gehen nach FEMcademy weiter

Vom fachlichen Know-How der Mentoren profitieren, neue Kontakte knüpfen und dabei das eigene Unternehmen weiterentwickeln – die FEMcademy bringt ihren Teilnehmern so einige Vorteile. Auch bei der diesjährigen Zertifikats-Verleihung gaben die Tandems ganz persönliche Einblicke in die gemeinsame Zeit. „In der ersten Zeit nach der Gründung tauchen so viele Fragen auf. Ich konnte mit meiner Mentorin offen über Themen wie Preisgestaltung und Zeitmanagement sprechen. Sie hat mich mit ihrem Wissensschatz immer unterstützt – was unter Branchenkolleginnen nicht selbstverständlich ist.“

Zur FEMcademy

Die vierte Runde des Wirtschaftsmentoring-Programms FEMcademy startete im April 2016. 13 Jungunternehmerinnen aus ganz Kärnten wurden dabei ein Jahr lang unterstützt.

Fotorechte: FiW/Martina Schurian