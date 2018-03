Frauentag 2018

Eine Frau ist keine Wonder Woman. Nicht im Alltag, nicht in der Politik, nicht in der Wirtschaft. Frauen versuchen die Anforderungen des Lebens zu meistern wie Männer auch. Dennoch machen Frauen oft die Erfahrung, dass sie aufgrund Ihres Frau-Seins immer wieder in ihrem Leben Gewalt, Ausgrenzung und Diskriminierung erfahren.

Die Gleichstellung von Mann und Frau ist für viele eine attraktive zukünftige Lebensform, die die derzeit geltenden Spielregeln um an gesellschaftlicher Macht teilzunehmen, neu definiert: U.a. die Vereinbarung von Beruf und Familie für Frauen und Männer, die paritätische Besetzung von Führungspositionen mit Männern und Frauen sowie einen respektvollen Umgang miteinander, der Zeit für Kinder und ältere, pflegebedürftige Menschen miteinschließt.

Die Frauenplattform Klagenfurt fordert anlässlich des Internationalen Frauentages 2018 die politisch Verantwortlichen auf, für geeignete Rahmenbedingungen für die eigenständige Existenzsicherung von Frauen zu sorgen. Unabhängig von Ehemännern oder Kindern.

Demokratie muss an der Politik für Männer und Frauen gemessen werden und zur gelebten Erfahrung von Frauen, Männern und Kindern werden.

Die Klagenfurter Frauenplattform ̶ wir arbeiten für die Interessen von Frauen und Mädchen

Schon über einen 25jährigen Zeitraum arbeiten Frauen aus Klagenfurter Vereinen, Institutionen und Organisationen zusammen, um die Interessen von Frauen und Mädchen innerhalb der Gesellschaft sichtbar zu machen. Dabei ist der Fokus der FPF Klagenfurt darauf gerichtet, Frauen im praktischen Alltagsleben mittels Gleichstellung der Geschlechter zu stärken und die gesamte Gesellschaft geschlechtersensibler zu gestalten.

Mit gezielter Öffentlichkeitsarbeit wird Lobbying für die Interessen von Frauen gemacht. Dazu gehören in erster Linie das Verfassen von Petitionen, Gespräche mit PolitikerInnen, permanente Medienarbeit und gemeinsame Veranstaltungen. Gleichzeitig ist die interne Vernetzung, Kooperation und der Austausch der Frauen aus den einzelnen Organisationen in der Frauenplattform Klagenfurt eine der wichtigsten Grundlagen für eine erfolgreiche Arbeit für und mit Frauen und Mädchen.

Die Mitglieder der Klagenfurter Frauenplattform 1 4veryoung 2 AK 3 Aktion Leben Kärnten 4 Alpen Adria Universität Klagenfurt 5 AMS Kärnten 6 Aspis (Verein auf Uni), Opfer-, Trauma Behandlung v. Flüchtlingen 7 Business Frauen Center 8 Evangelische Frauenarbeit Kärnten/Osttirol 9 Frauen -und Familienberatungsstelle Belladonna 10 Frauenbüro der Stadt Klagenfurt – Büro für Frauen, Chancengleichheit u. Generationen 11 Frauenhaus Klagenfurt 12 Frauen Notschlafstelle 13 Gewaltschutzzentrum Kärnten 14 Gleichbehandlungsanwaltschaft Regionalbüro Kärnten 15 Hilfe im eigenen Land – Katastrophenhilfe Österreich 16 Hilfswerk Kärnten 17 IAM – Institut für Arbeitsmigration 18 Jugend am Werk 19 Kärntner LR Abt 4 (Soziales und Gesellschaft) – Referat für Frauen und Gleichbehandlung 20 Katholische Frauenbewegung 21 Mädchenzentrum Klagenfurt 22 ÖGB Frauenreferat 23 Plattform gegen Gewalt in der Familie 24 Projektgruppe Frauen 25 Scribaria Autorinnenverein 26 Universitätszentrum für Frauen- und Geschlechterstudien 27 Verein Frau Scherwitz 28 Weißer Ring, Opferschutz 29 WIFF – Frauen- und Familienberatungsstelle /Trägerverein d Plattform geg Gewalt i.d. Familie 30 WK Kärnten, Frau in der Wirtschaft

Foto: © Anita Arneitz