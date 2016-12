Freie Lehrstellen bei Metallbau Sauritschnig

Vom Lehrling zum Projektleiter – bei Sauritschnig in St. Veit bereits erprobt, kein amerikanischer Wunschtraum. Mit seinen 115 Mitarbeitern und bis zu 70 Personen Leasing-Personal ist der Betrieb nicht nur Experte im Bereich Fassadenbau, sondern auch in der Lehrlingsausbildung.

Wer bei Sauritschnig eine Lehre zum Metallbautechniker durchläuft, sammelt in allen fünf Arbeitsbereichen Erfahrungen: Klassische Schlosserarbeiten, Alubau, Blechbau, NiRo-Bau und Panelbau. Alle drei bis vier Wochen wechseln die Lehrlinge ihren Bereich, so wird sichergestellt, dass die Fähigkeiten der Ausbildung vielschichtig sind. Mit der vor sechs Jahren ins Leben gerufene Talenteakademie bekommen die Lehrlinge des Betriebes alle zwei Wochen die Möglichkeit, zwei Stunden lang ihre Fähigkeiten der täglichen Arbeit unter Profi-Anleitung zu vertiefen.

Digitalisierung am Arbeitsplatz

Die vermehrte Verwendung von Computern, Handys und Tablets hilft besonders im technischen Bereich. Lehrlinge sowie Fachkräfte nützen die Vorteile der Technik bereitwillig, denn so manche Arbeitsschritte sind damit nicht nur einfacher, sondern vorallem schneller. In der Lehrlingsausbildung legt man Wert darauf, die Lehrlinge auf die Herausforderungen des späteren Berufslebens vorzubereiten, deshalb kommt man schon sehr früh in Kontakt mit technischen Programmen, die sich in der Branche bereits zum Standard entwickelt haben.

Karriere mit Lehre sichern

Wie jedes Jahr nimmt der Metallbau-Betrieb Sauritschnig wieder vier bis sechs Lehrlinge auf. Interessierte schicken ihre Bewerbung an office@sauritschnig.at. Ist die Auswertung des TAZ-Eignungstest weitgehend positiv und verläuft auch das persönliche Aufnahmegespräch entsprechend, hat der Bewerber beste Chancen sich schon bald als Nachwuchs-Metallbautechniker im Team zu beweisen. Tipp: Auch eine Lehre mit Matura kann bei Sauritschnig absolviert werden.

Fotorechte: Sauritschnig