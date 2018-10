Frierss Feines Haus an Kärntens Spitze (A la Carte 2019)

Großer Erfolg für das Feine Haus-Team: Im aktuell präsentierten „À la Carte 2019“ – Österreichs Gourmet-Führer – wird Frierss Feines Haus mit der Maximalbewertung von fünf Sternen und 96 von 100 Punkten ausgezeichnet und

zählt zu den Top Adressen Österreichs!

Kärntens bestes Restaurants

Österreichweit werden fast 1000 Restaurants mit maximal 100 Punkten im aktuellen Gourmetführer „À la Carte 2019″ bewertet. Mit 96 Punkten gehört Küchenchef Stefan Lastin (Frierss Feines Haus) wiederholt zu Österreichs Kochelite. Im ersten Jahr bereits als „Aufsteiger“ ausgezeichnet, begeistert er seit mittlerweile 5 Jahren die Gäste im Feinen Haus mit raffinierten Gourmetmenüs. Höchste Kochkunst, beste Qualität der Zutaten und außerordentliche Kreativität zeichnen die Degustationsmenüs im Gourmet-Eck aus. „Unser Rezept: Qualität aus der Region! Von Hand gemacht, nach traditionellen Rezepten gekocht und raffiniert mit Top-Produkten veredelt. Bei unseren regionalen Spitzenproduzenten sind wir uns der Qualität sicher“ so Lastin.

In der 28. Auflage des A la Carte Gourmetführers sind mit je 99 Punkten Österreichweit an der Spitze Heinz Reitbauer vom “Steirereck” in Wien und Andreas Döllerer. Kärnten ist mit Spitzenkoch Stefan Lastin (Frierss Feines Haus) und Hubert Wallner (Bad Saag) mit je 96 Punkten unter den Top 10 Restaurants Österreichs sehr gut vertreten.

Villachs Treffpunkt für Genießer

Bekannt ist Frierss Feines Haus längst als Kärntens kulinarischer Treffpunkt für die einmalige Verbindung von Gourmet, Restaurant und Feinkost auf höchstem Niveau. Küchenchef Stefan Lastin spannt den Bogen gekonnt vom preiswerten Mittagsmenü und regionaler Küche à la Carte bis zum abendlichen Gourmetgenuss im Feinen Eck. Als Geheimtipp für Genießer gilt auch „Kärntens beste Feinkost“ (Genussguide 2018). Im geschmackvollen Ambiente entdecken Feinschmecker eine einzigartige Vielfalt an über 250 Frierss Wurst- und Schinkenspezialitäten, beste heimische Fleischspezialitäten und 850 Alpen-Adria-Delikatessen wie Genussland Kärnten Köstlichkeiten.

Die besten Restaurants: ✶✶✶✶✶ 96–100 Punkte

99 Döllerer’s Genießerrestaurant, Andreas Döllerer, Dominik Lobentanzer, Golling (S)

98 Konstantin Filippou · Konstantin Filippou (W)

98 Thomas Dorfer · Landhaus Bacher · Mautern

98 Simon Taxacher · Restaurant Simon Taxacher · Kirchberg in Tirol

98 Silvio Nickol, Silvio Nickol, Wien (W)

97 Markus und Lukas Mraz · Mraz & Sohn · Wien

97 Rudolf Obauer · Obauer · Werfen

96 Alexander Fankhauser · Alexander · Fügenberg

96 Stefan Lastin · Frierss Feines Eck · Villach

96 Christian Rescher · Gourmet Restaurant Aurelio’s · Lech am Arlberg

96 Martin Sieberer · Paznauner Stube · Ischgl

96 Hubert Wallner · See Restaurant Saag · Techelsberg am Wörthersee

96 Richard Rauch · Steira Wirt · Trautmannsdorf

96 Benjamin Parth · Yscla-Stüva · Ischgl

Fotos: © Rudolf FRIERSS & Söhne