Der Feinkostspezialist FRIERSS in Villach ist Landessieger bei “Österreichs bestes Familienunternehmen”

Am 23. Mai zeichnete „Die Presse“ gemeinsam mit dem Bankhaus Spängler, der BDO Austria und der Österreichischen Notariatskammer (ÖNK) im Rahmen einer Gala in Wien herausragende Unternehmen in Familienhand aus.

„Bestes Kärntner Familienunternehmen“ ist Rudolf Frierss & Söhne in Villach.

Bis Anfang April konnten sich alle Familienunternehmen mit Firmensitz in Österreich bewerben. Ausschlaggebend waren der nachhaltige Erfolg und eine solide Zukunftsperspektive. Geprüft, analysiert und bewertet wurden anschließend alle Einreichungen von einer namhaften Expertenjury unter der Patronanz von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck.

Der Sieg im Bundesland Kärnten ging an den Feinkostspezialist Rudolf Frierss & Söhne.

Das Unternehmen wird bereits in 5 Generationen geführt und feiert heuer sein 120. Jubiläumsjahr.

Familientradition mit Erfolg

Seit 1898 ist das Familienunternehmen bestens bekannt für seine hochwertigen Wurst- & Schinkenspezialitäten.

„120 Jahre Erfahrung, traditionelle Familienrezepte und österreichische Rohstoffe garantieren besonderen Geschmack.“ So Rudolf Frierss.

Die kürzlich erhaltene DLG-Auszeichnung für langjährige Produktqualität bestätigt die Spitzenqualität.

„Das Streben nach bestem Geschmack und Pioniergeist hat unsere Familie seit jeher geprägt. Schon unser Urgroßvater hat als Gründer der 1. Fleischerei in Villach Pionierarbeit geleistet, wie auch mein Großvater und Vater, die vor allem mit besonderen italienischen Spezialitäten wie Frierss Mortadella oder Prosciutto Castello Pionierarbeit geleistet haben.“ so Frierss.

Bestens bekannt ist Frierss für seine Original Kärntner Spezialitäten (Kärntner Speck, Bauernschinken, Original Kärntner Hauswürstel), seinen Prosciutto und Mortadella, die auch nach Deutschland, Kroatien, Italien, Holland, seit 15 Jahren nach Japan und heuer erstmals auch nach Südkorea (Supporter Austria House/Olympia) exportiert werden.

Erfolgreich ist Familie Frierss auch mit ihrem einzigartigen Gastrokonzept “Frierss Feines Haus”, das Restaurant, Gourmet & Feinkost vereint und mittlerweile zu Österreichs besten kulinarischen Adressen zählt (96 Punkte A la Carte).

Am 30. Juni feiert das Feine Haus sein 5. Jubiläumsjahr mit einem besonderen Special „Best of 5“.

Die Landessieger:

Kärnten: Rudolf Frierss & Söhne Fleisch- und Wurstspezialitäten GmbH

Burgenland: Ulreich GmbH & Co KG

Niederösterreich: Pollmann International GmbH

Oberösterreich: Greiner Holding AG – Österreich-Sieger

Salzburg: Gebrüder Woerle GmbH

Steiermark: Weingut Erich & Walter Polz

Tirol: Wetscher GmbH

Vorarlberg: Dorn Lift GmbH

Wien: Starlinger & Co GmbH

Foto: © „Die Presse“ / Günther Peroutka