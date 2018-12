Frierss gewinnt mit Trüffel-Mortadella den begehrten “Produkt Champion” 2018

Der „Produkt Champion“ 2018 Österreich geht nach Kärnten!

Der Villacher Fleisch- und Wurstspezialist Frierss gewinnt den wichtigsten Innovationspreis für Fleisch- und Wurstwaren in Österreich beim diesjährigen AMA-Fleisch-Forum in Feldkirch in der Kategorie “Bedienung-Feinkost”.

Zum 17. Mal erfolgte die Kür der Besten der Fleisch- und Wurstbranche mit dem begehrten Innovationspreis. Der „Produkt Champion“ gilt als wichtiger Indikator hinsichtlich Qualität, Geschmack, Innovationsgrad, Rohstoffauswahl und Produktidee. Die Frierss Trüffel-Mortadella wurde in der Kategorie „Bedienung-Feinkosttheke“ mit dem 1. Platz ausgezeichnet.

Produkt Champion „Feinkosttheke“: Trüffel-Mortadella

Die Trüffel-Mortadella ist die Königsklasse der Mortadella, die seit mehr als 75 Jahren bei Frierss gefertigt wird. Ihren Ursprung hat diese klassisch italophile Spezialität einerseits in der besonderen geografischen Lage des Familienbetriebs im Herzen der Alpe-Adria-Region und andererseits in Großvater Rudolf Frierss` Pioniergeist und Leidenschaft zu Italien.

Gemeinsam mit Mortadella-Spezialisten von Weltruhm tüftelte er an einem speziellen Bratverfahren und entwickelte eine eigene Komposition italienischer Naturgewürze, die bis heute ein gut gehütetes Geheimnis ist.

Das über Jahrzehnte bewährte Familienrezept, 100% österreichisches Schweinefleisch und erlesene, schwarze Trüffeln sind das Erfolgsrezept dieser erstklassigen Trüffel-Mortadella. Mit ihrem mildwürzigen Geschmack und ihrer dezenten Trüffelnote überzeugt diese Spezialität Kenner und Genießer – das bestätigt die Expertenjury. Erhältlich ist die 3 kg schwere Trüffel-Mortadella in den Frierss Filialen, im Frierss Feinen Haus und im gut sortierten Lebensmitteleinzelhandel. Seit kurzem ist die Trüffelmortadella auch als SB-Packung 100g geschnitten erhältlich. „Eine besondere Spezialität für die Festtage“ ist Marketingleiterin Dr. Bettina Rabitsch überzeugt.

„Wir sind sehr stolz auf diese besondere Auszeichnung“, freut sich Rudolf Frierss über den 1. Platz. „Die Bestnoten einer hochkarätigen Expertenjury sind ein schönes Zeichen der Wertschätzung unseres kompromissloses Qualitätsstrebens und der außergewöhnlichen Kreativität unseres gesamten Teams. „Die Trüffelmortadella“ vereint unsere langjährige Mortadella-Tradition mit besonderer Kreativität und erlesenen Zutaten. Sie zeigt, dass wir Innovation und Tradition gekonnt verbinden – und das seit nunmehr 120 Jahren“, so Frierss.

120 Jahre Kärntner Wurst- und Schinkentradition

1898 vom Fleischermeister Rudolf Frierss „als erster Wursterzeuger in Villach“ gegründet, ist Frierss heute einer der führenden Feinkostspezialisten Österreichs, der mit 120 Mitarbeitern in fünfter Generation geführt wird. Bereits damals legte er sein Augenmerk auf höchste Qualität und erhielt bei der Pariser Weltausstellung 1910 die Gold-Medaille. Seine Qualitätsphilosophie und Pioniergeist prägten die erfolgreiche Entwicklung des Familienbetriebes. Die zweite und dritte Familiengeneration gilt als „Österreichs Pioniere für beste Mortadella und Prosciutto Castello“. Bis heute trifft bei Frierss Innovationsgeist auf traditionelle Handwerkskunst. „Wir wagen Neues und bleiben doch verbunden mit der Tradition und Sorgfalt, die unsere Familie seit Generationen geprägt hat.“ ist Rudolf Frierss stolz über spannende Produktneuheiten und die aktuellen Auszeichnungen. Die gesamte Vielfalt an mehr als 150 Frierss Wurst- und Schinkenspezialitäten entdeckt man im „Frierss Feinen Haus“ in Villach und in den Frierss Fachgeschäften.

Bestens bekannt ist Frierss für seine Kärntner Spezialitäten, die im österreichischen Lebensmittelhandel erhältlich sind. Auch im Export nach Deutschland, Italien, Kroatien oder Japan kann sich Frierss mit Spitzenqualität erfolgreich behaupten.

PRODUKT Champion „Theke“

Platz 1: „Trüffel-Mortadella“ von Rudolf Frierss & Söhne Fleisch-und Wurstspezialitäten

Platz 2: „Steirischer Schinkenbraten“ von Krainer

Platz 3: „Sweet Chili Salami“ von Sorger

Fotos: © FRIERSS