Saison-Auftakt: Mit der Inbetriebnahme des beheizten Outdoor-Pools in der Karwoche stehen für Gäste nun alle Wellness- und Wohlfühlmöglichkeiten bereit. Um die ersten Sonnenstrahlen und wärmeren Temperaturen optimal nutzen zu können, sind sowohl sportlicher Aktivurlaub als auch relaxter Badeaufenthalt Teil der Agenda des eigentümergeführten Boutique Hotels. Begeisterte Sportler können u. a. mit Rad- und Wanderwegen rund um den Wörthersee, gepflegten Golfplätzen in Hotelnähe sowie dem hauseigenen Tennisplatz energiegeladen in den Frühling starten.

feel-good-Frühling: Direkt am Nordufer des Wörthersees gelegen, zählt das 4* feel good Boutique Hotel Egger wohl zu den Top-Adressen für jene, die neben Entspannung auch ein gewissen Lifestyle-Faktor suchen. Das All-Suite-Hotel kann nun auch auf Grund der fast durchgehenden Öffnung im Winter eine positive Bilanz für das vergangene Jahr ziehen. Auch im frischen Frühjahr gestaltet sich die Auslastung bereits ebenso erfolgreich. „Mein Team und ich freuen uns schon sehr auf die Sommersaison, die wir mit der Pooleröffnung einläuten werden. Außerdem erwarten die Gäste in Zukunft ein erweitertes Massage-Angebot und Neuerungen in der Schmerztherapie“, so Direktor Gerald Egger.

Lifestyle- und Aktivurlaub

Neben hochwertiger Ausstattung und modernem Design punktet das Hotel auch mit einem bestens ausgestattetem Fitness- und Spa-Bereich, beheiztem Outdoor-Pool und einem eigenen Badestrand. Insgesamt stehen 24 Suiten für die Gäste bereit, eine Fülle an Ausflugszielen und Sportaktivitäten runden das Angebot ab – für Seelenbaumler und Aktivurlauber. Neu im Programm ist ab heuer das „Wake the Lake – Springtime am Wörthersee“, das die attraktive „Wörthersee Plus Card“ mit rund 150 Ermäßigungen enthält.

Kulinarische Highlights

Für den idealen Start in den Tag sorgt im Boutique Hotel Egger ein großzügiges Frühstücksbuffet. Diverse Tees und Kaffees, ein Vielzahl an Eiergerichten, frisches Brot, köstliche Schinken- und Käsevariationen und schmackhaftes Obst lassen sich nicht nur im Restaurant, sondern auch auf der sonnigen Terrasse genießen. Als Stärkung für zwischendurch bietet die feel good-Lounge des Hotels an sieben Tagen der Woche Snacks, Heißgetränke, Cocktails und eine große Auswahl an erlesenen Weinen.

Fotocredit: Martin Steinthaler