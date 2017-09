Die H2O Therme in Bad Waltersdorf bietet perfekte Erholung – umgeben von herrlichem Panorama kann man an kühlen Herbsttagen in warmen Thermalwasser entspannen und Cocktails an der Poolbar schlürfen.

Urlaubsspaß leichtgemacht: Einfach einen erholsamen Wellness-Tag machen und sich mit Massagen verwöhnen lassen, während die Jüngsten unter uns in der neuen Spielewelt, im Kletter-Indoor-Funpark oder dem Kinder-Thermenbereich toben und rutschen. Mit Maskottchen Hopi-Ho wird die Kinderbetreuung endgültig zum absoluten Highlight. Die Therme wartet mit mehr als 1000 Quadratmetern Wasserfläche, einem actionreichen Rutschenturm, modernem SPA- und Sauna-Bereich und verschiedenen Spa – und Ruhezonen auf Groß und Klein. Langweilig kann es da nicht mehr werden!

Auch kulinarisch lässt man in der H2O Kindertherme Bad Waltersdorf nichts anbrennen. Größtenteils regionale Produkte von höchster Qualität und Zubereitung mit Leidenschaft machen das reichhaltige Frühstücks- und Abendbuffet zu einem Erlebnis für die Sinne und lassen keine Wünsche mehr offen. All das macht den Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie.

Weitere Informationen zu herbstlichen Rundum-Wohlfühlpaketen und Kindertraum-Angeboten unter http://www.hoteltherme.at

©Harald Eisenberger