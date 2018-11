FunderMax unter den Top 10 der „Best Recruiters“ Österreichs

Zum zehnten Mal hat die renommierte BEST RECRUITERS-Studie die Top-Arbeitgeber im deutschsprachigen Raum bewertet. In Österreich erreichte FunderMax den 10. Platz in der Gesamtreihung unter 400 untersuchten Unternehmen. Nach dem Branchensieg in der Kategorie Bau/Holz und dem 15. Gesamtrang im Vorjahr ist dies eine weitere Spitzenplatzierung unter Österreichs Betrieben.

Rene Haberl, Geschäftsführer von FunderMax, zu dieser Auszeichnung: „Hohe Qualität braucht die besten Köpfe, sonst können wir unsere Position am globalen Markt nicht stärken. Damit wir tatsächlich die besten Köpfe für unser Unternehmen gewinnen, müssen wir bei der Personalsuche ebenso professionell und erfolgreich arbeiten wie in der Produktion oder im Service für unsere Kunden rund um den Globus. Der Top-10-Platz unter den „Best Recruiters“ ist eine wertvolle externe Bestätigung, dass wir diesem Anspruch tatsächlich entsprechen.“

Basis der Studie ist ein umfassender Kriterienkatalog, der jedes Jahr anhand der aktuellen Entwicklungen im Recruiting neu adaptiert wird. Die vier Bereiche der Erhebung umfassen Online-Recruiting-Präsenz, Online-Stellenanzeigen, BewerberInnen-Umgang und BewerberInnen-Feedback. Daraus leiten die Studienautoren eine aussagekräftige Reihung der besten Arbeitgeber ab.

Foto:© GPK/Philipp Lipiarski