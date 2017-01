Im stressigen Büroalltag fehlt oft die Zeit für ein gesundes Mittagessen. Dass Mc Donalds nicht der beste Küchenchef ist, wissen wir auch. Die Klagenfurter Lösung? Ein kleines, gemütliches Lokal vis-a-vis des Hallenbades.

Das Familienunternehmen von Annemarie und Tamara Trauntschnig – das Café Annemarie – hat sich längst als Geheimtipp für Mittagspausen einen Namen gemacht. Doch so geheim ist es allerdings nicht mehr – zu Mittag muss man sich zwischen all den Hungrigen aus den umliegenden Büros um einen Platz bemühen bzw. vorbestellen. Das Erfolgsrezept? Es wird bekömmliches Wohlfühl-Essen serviert, das sich zum Teil an den Grundsätzen der TCM-Küche orientiert (Traditionelle chinesische Medizin).

Suppenkaspar hätte eingelenkt

Vor allem die Suppen sind aromatische Magenschmeichler – eine spicy Hühnerkraftsuppe etwa mit Ingwer und Glasnudeln oder eine cremige Kürbissuppe, alles laktose-, hefe-und glutenfrei um 3,80 Euro zu haben. Wer die Suppenmanufaktur „Suppito“ in Wien kennt, wird bei Chefin Annemaries fein abgestimmten Gerichten daran erinnert werden. Aufgrund der begeisterten Nachfrage kann man mittlerweile auch hier Suppen im Glas für daheim mitnehmen.

Mittagsmenüs überzeugen mit Vielfalt

Die täglich wechselnden Mittagsmenüs (Suppe und Hauptspeise um 8,90 bzw. 9,90 Euro) sind entweder traditionell (Szegediner Krautfleisch mit Kartoffeln) oder experimentierfreudig (Karfiol in Tempurateig und Sauce Tartare), immer wieder auch vegetarisch oder vegan, die Salate dazu knackig frisch und großzügig bemessen. Hier wird mit Liebe und Freude am Geschmack gekocht, was auch für die Desserts (etwa marinierte Ananas mit Ingwergelee und Vanilleeis, 4,50 Euro) und die hausgemachten Kuchen (3,20 Euro) und Säfte gilt. Ohne Ruhetag ist das Café-Restaurant täglich bis 23 Uhr geöffnet!

Für Hungrige hier die Kontaktdaten:

Café-Restaurant Annemarie, Gasometergasse 4, 9020 Klagenfurt, Tel.: 0463/342 74