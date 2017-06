Mit einem Sommerfest beging am Samstag, 24. Juni die Gebrüder Weiss-Niederlassung in Mari Saal mit mehr als 250 Gästen ihr 25-jähriges Bestehen. Niederlassungsleiter Markus Ebner blickte auf die erfolgreiche Entwicklung in Kärnten zurück und hob die Bedeutung von Logistikdienstleistern als Bindeglied zwischen Produzenten und Abnehmern hervor. Mag. Elisabeth Rothmüller-Jannach, Spartenobfrau Transport & Verkehr in der Wirtschaftskammer, dankte Gebrüder Weiss für die Leistungen für die Kärntner Wirtschaft. Ein buntes Rahmenprogramm mit „live cooking, Kinderunterhaltung und Gewinnspiel“ rundete die Veranstaltung ab.

Gebrüder Weiss ist heute mit rund 170 Mitarbeitern an fünf Standorten sowie einer bewirtschafteten Logistikfläche von mehr als 15.000 Quadratmetern Kärntens größter Logistiker. Mehr als 300.000 Aufträge werden pro Jahr abgewickelt, innerhalb Österreichs, ins europäische Ausland, nach Asien und in die USA. Gebrüder Weiss hat sich bis heute als Full-Service-Logistiker in Kärnten etabliert und plant noch in diesem Jahr eine Flächenerweiterung des bestehenden Standortes. Im Zuge dessen soll das Terminal in Maria Saal um zwei weitere Hallen, neue Büroflächen sowie Verkehrsflächen erweitert werden.

Fotocredit: Marion Lobitzer