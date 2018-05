Die GENUSSGASTSPIELE im Juni … wie ein Märchen von Cinderella!

Der offene Mund ist Ausdruck des Erstaunens, aber auch der höchsten

Bewunderung. Und diesen können wir garantieren, wenn sich das Ronacher-

Feinkostbuffet in ein privates „Genuss-Wohnzimmer“ exklusiv für 20

Genießer verwandeln wird.

Kochgranden aus Nah & Fern verzaubern und verwöhnen mit ausgesuchten kulinarischen Kreationen beim „Show Cooking“ (Küchengeheimnisse inklusive!) und freuen sich darauf, mit den Gästen gemeinsam am „Chefs Table“ zu tafeln. Einfach ein kulinarisch-zauberhaftes Erlebnis!

Unvergleichlich in vielen Beziehungen, DAS RONACHER Therme & Spa Resort und nicht umsonst „die Thermenoase der Kärntner“ genannt. Zum Beispiel jetzt, zu den GENUSSGASTSPIELEN entfachen brillante Küchengranden ein kulinarisches und unvergessliches Feuerwerk für den Gaumen, das auch gleichzeitig die Seele streichelt.

Zu Beginn, am Freitag, den 8. Juni, bringt uns Lisa Wieland die kreative japanische Küche in Verbindung mit asiatischen Einschlägen näher. Lisa Wieland ist Chef des Restaurants CUT von Wolfgang Puck in London und im Team der Oscar-Nacht in Hollywood.

Wem ist er kein Begriff? Hubert Wallner, See-Restaurant Saag, Koch des Jahres 2018, 3 Hauben Gault Millau, 5 Sterne A la Carte 2018, bringt uns am 12. Juni „Das Köstlichste aus Kärntner Seen“ näher.

Und am 19. Juni verwöhnt uns der Österreichische Spitzenkoch und innovative Top-Unternehmer vieler Michelin- & Hauben gekrönter Restaurants – „Die Welt von Mörwald“, Toni Mörwald mit seinen Lieblingsgerichten.

Zum krönenden Abschluss am Sonntag, den 24. Juni unternehmen wir mit dem Kochpaar

Anna Haumer & Valentin Gruber-Kalteis, Restaurant Blue Mustard by Vahe Hovaguimian, 1 Stern Michelin, eine „Kulinarische Weltreise der Geschmäcker“, die verschiedene Armonen, Düfte und Geschmäcker dieser Welt verbindet.

Den ausgezeichneten Kochkünstlern gespannt beim „Show Cooking“ über die Schulter blicken und zauberhafte Gourmetabende mit Kreationen der Spitzenköche am „Chefs Table“

inklusive Weinbegleitung eines Premiumwinzers genießen.

Das sind Gaumenfreuden à la Ronacher im JUNI: unbeschreiblich.

