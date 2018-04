Geschäftseröffnung „Etwas Anders“ – Designermode von Bea de Bood

Ein modisches Highlight ist ab sofort am Hauptplatz in Feldkirchen zu finden.

Die Holländerin Bea de Bood feierte mit zahlreichen Kunden und Freunden die Eröffnung ihres Geschäfts „ETWAS ANDERS Designermode“. Im Zuge einer einzigartigen Fashionshow wurden die neuesten Kreationen der Designerin dem Publikum vorgeführt.

Für die Designerin bilden Innenarchitektur, Mode und Kunst eine Einheit. Somit war es eine logische Folge neben Ihrem Einrichtungsgeschäft, welches sie vor 10 Jahren in Feldkirchen eröffnet hat, auch ein Modegeschäft zu eröffnen. „Schön ist für Frau de Bood nicht gut genug, es muss perfekt sein. Die Kundinnen sollen sich in ihren Kreationen wohlfühlen, die Persönlichkeit sollte unterstrichen werden und ein sichtbares Statement sollte gesetzt werden. Mit der Eröffnung ihres Geschäfts möchte sie das zum Ausdruck bringen. Meine Kundinnen sollten einen „Wow“-Effekt haben und etwas Neues ausprobieren, so die Innenarchitektin. Im neuen Geschäft werden Modelle von Label Mueller & Consorten, sowie der etablierten österreichischen Designerin Gina Drewes, entworfen werden in den Größen 34 bis 44 zu finden sein.

Kulinarisch wurden die Gäste vom Italiener „Il gusto“ verwöhnt. Für die komplette Ausrichtung und Organisation des Abends zeigte sich Moderatorin & Agenturchefin Brigitte Truppe verantwortlich, die auch elegant durch den Abend führte.

Gesehen wurden bei der Eröffnung unter anderem: Bürgermeister Martin Treffner mit Gattin, Tanzschulbesitzerin Uli Adler-Wiegele, Spartenobmann des Handels Raimund Haberl, Stadtamtsdirektorin Silvia Schwarz, Juwelier u. Uhrmachermeister Christof Zechner mit Gattin, Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Feldkirchen Nadine Egger-Mikula, Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß, Barbara & Banker Sven Rheina-Wolbeck, Unternehmerin Gina Scheiflinger, Pflegeheim Chefin Astrid Helm, Friseurin Ruth Steinwender, WKO Bezirkstellenleiter Sebastian Adami, die Zahnärzte Claus Grohman & Kasimir & Melanie Kuc, Benetton Lady Andrea Praster, Konditormeister Stefan Saliterer, Elisabeth & Christian Sommer von der Goldschmiede Sommer u.v.m

Foto: © Egon Rutter /blitzlicht.at