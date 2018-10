Vom 16. bis 18. November 2018: Messe „gesund & glücklich“ in Klagenfurt

Österreichs Treffpunkt von 28 Buchautoren, darunter drei SPIEGEL-Bestsellerautoren

28 BuchautorInnen mit einer Gesamtauflage von weit über 3 Mio. geben sich auf der

„gesund & glücklich“ in Klagenfurt, der österreichischen Leitmesse für Körper, Geist & Seele, ein Stelldichein.

Mit dabei:

Bestsellerautor und Coach Dipl.-Psych. Robert Betz, dessen Bücher 400 Wochen lang in

der SPIEGEL-Bestsellerliste sind

SPIEGEL-Bestsellerautor und Lebenslehrer Dr. Ruediger Dahlke

SPEGEL-Bestsellerautorin und Lebenslehrerin Penny McLean

Autor und Glücksforscher Manfred Rauchensteiner, auch bekannt als „Glücksberater“

der ORF-„Barbara Karlich Show“

Autorin Sabine Linek, eine der bekanntesten Heilpraktikerinnen Deutschlands mit drei Praxen und über 50 MitarbeiterInnen sowie eigener TV-Sendung

Praxen und über 50 MitarbeiterInnen sowie eigener TV-Sendung

Weitere Messefacts:

Mehr als 100 Aussteller und Buchautoren aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, der

Niederlande, Polen, Frankreich und Spanien

Über 125 Events wie Vorträge, Seminare, Workshops, Buchvorstellungen und Vorführungen auf sechs Bühnen

Vorführungen auf sechs Bühnen

2 Abendkonzerte mit der Kärntner Kultband „Humus" und dem Schweizer Duo ONITANI-Seelenmusik

ONITANI-Seelenmusik

In diesem Jahr feiert die „gesund & glücklich“, Österreichs Leitmesse für Körper, Geist & Seele, ihre 10. Ausgabe am Standort Klagenfurt. Im Laufe ihres Bestehens konnte sich die „gesund & glücklich“ mit ihren Schwerpunkten Ganzheitliche Heilmethoden, Spiritualität, Energetik, Naturkosmetik und spirituelle Kunst sowie mit ihren über 100 Ausstellern und rund 125 Veranstaltungen auf sechs Bühnen zur besucherstärksten Messe ihrer Art im deutschen Sprachraum etablieren.

„Eingebettet“ in die „gesund & glücklich“ ist dieses Jahr auch wieder die Ernährungsmesse

„iss dich … gesund & glücklich“ mit ihren Themen Heilpflanzen und Öle sowie mit

vegetarischer und veganer Kost.

Buchmesse

Die „gesund & glücklich“ hat sich in all den Jahren auch zu einer Messe für Buchautoren und für Bücher entwickelt. So werden dieses Mal 28 Buchautorinnen und -autoren (Rekord bei vergleichbaren Messen im deutschen Sprachraum!) als Aussteller sowie als Vortragende und Seminarleiter teilnehmen. Darunter befinden sich u. a. die Bestsellerautoren Robert Betz („Willst du normal sein oder glücklich“) und Ruediger Dahlke („Krankheit als Symbol“, „Peacefood“), deren Gesamtauflage in die zig Millionen gehen und die „Stammgast“ auf den „SPIEGEL“- Beststellerlisten sind. Das trifft auch auf die gebürtige Klagenfurterin und ehemalige Pop-Diva Penny McLean zu, die als spirituelle Autorin derzeit mit ihrem aktuellen Buch „Gestorben ist noch lang nicht tot“ Erfolge feiert. Ihre Bücher wurden teilweise in acht

Sprachen übersetzt. Aus Österreich nehmen u. a. die Autorinnen und Autoren Annemarie

Herzog aus Klagenfurt, bekannt als „Die Räucherin“, und der Schamane Georg Gschwandler

sowie der „Glücksforscher“ Manfred Rauchensteiner („Glücksberater“ der ORF-„Barbara

Karlich Show“) teil.

Ergänzt wird dieser „Buchautoren-Treffpunkt“ mit einer 150 m² großen Buchhandlung, auf

der die Besucherinnen und Besucher in hunderten von spirituellen Büchern schmökern und

diese natürlich auch käuflich erwerben können.

Konzerte

Mit zwei außergewöhnlichen Konzerten werden die Besucher der Messen auch kulturell

verwöhnt. Anlässlich der Jubiläumsmesse kommt es am Messefreitag (16. Nov. – 18 Uhr) zu einem Auftritt der Kärntner Kultband „Humus“ mit ihrem neuesten Programm „wer, wenn nit mir“. Erdig und authentisch, so klingen die Songs Band. Ihr Konzert behandelt die Quintessenz des Lebens mit all seinen Facetten. Ihre Botschaft: JA zum JETZT und HIER.

Am Messesamstag (17. Nov. – 18 Uhr) gastiert das Schweizer Duo ONITANI – Seelenmusik. Bettina und Tino Mosca-Schütz lassen ihre Musik im Raum entstehen, der alles zulässt und sich in Ton und Gesang manifestiert. Die Seele schwingt sich ins Bewusstsein empor, um dort den Zauber ihrer Heilkraft auszubreiten. Diese Musik erfüllt dich vom ersten Moment an und du kannst das nehmen, was für dich stimmt. Zwei Messerestaurants mit veganen und mit Kärntner Spezialitäten sorgen für das Wohl der Besucher.

Fotos: © „gesund & glücklich“