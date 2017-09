Eine Gastfreundschaft die ihresgleichen sucht, wohnen in herrschaftlichen Gemäuern auf allerhöchstem Niveau und der Abschlag direkt vor dem Hotel – das bezeichnet man in Golf-Kreisen als „Luxusklasse“.

Ein Schloss wird nicht neu erbaut und ein Kraftplatz kann nicht einfach erschaffen werden. Die Kombination aus beidem ist im Romantik Hotel Schloss Pichlarn über Jahrhunderte gewachsen und durch den großen Umbau im Jahr 2016 kam der letzte Schliff zur Luxus-Klasse. Das renommierte Schlosshotel wurde auf exklusivste Art modernisiert und empfängt den Gast mit 5-Sterne-Niveau in allen Bereichen. Man findet „Entspannung pur“ in der unvergleichlichen Relax-Landschaft, Gesundheitsurlauber schätzen seit vielen Jahren den hauseigenen Ayurveda-Bereich mit professionellstem Angebot, Golfer haben den Abschlag praktisch vor der Hoteltüre und Verliebte werden im Schloss auf Wolke 7 gehoben.

Greens & Gourmets – das perfekte Doppel

In einer der traditionsreichsten Anlagen Europas, vor der Kulisse der herrlichen Bergwelt, findet man alles, was das Golferherz begehrt und begegnet dabei der spielerischen Herausforderung des Golfplatzes. Anlässlich des 45-Jahr-Jubiläums des Clubs erwarten die Gäste in dieser Saison Jubiläumsangebote der Extraklasse. Der direkt am Hotel gelegene 18-Loch-Platz macht als Genuss-Golfplatz seinem Namen alle Ehre. Getränke-Service, Golfrestaurant, Frühstücksmöglichkeit zwischen Loch 9 und 10… Der Pichlarn-Gast golft und genießt! Durch neueste Maschinentechnik können optimale Schnitthöhen und höchste Platzqualität garantiert werden. Die Golfakademie mit gepflegten Anlagen und einem 3-Loch-Übungsplatz besitzt einen außerordentlich guten Ruf bei Anfängern und Fortgeschrittenen. „Und so mancher Golfer erlebt nach einer Trainingsstunde sein eigenes Golf-Highlight“, schmunzelt der Golf-Pro. Doch egal ob Bogey oder Birdie, nach Sonnenuntergang überrascht das Küchen-Team täglich aufs Neue mit kulinarischen Explosionen. Ein exquisiter Tropfen aus der neuen Weinlounge und interessante Gespräche an der Schloss Bar, das „neu eingekleidete“ Romantik Hotel Schloss Pichlarn ist der Stern am österreichischen Golfhimmel.

„Golf unlimited“ ist mit 1 Nacht bereits ab € 242,- pro Person buchbar. Inkludiert sind eine Nacht in einem eleganten Schloss Zimmer oder Suite Ihrer Wahl, Pichlarner Schloss Kulinarik, Begrüßungscocktail, unlimited Golf-Greenfees am hauseigenen 18-Loch Golfplatz, die Benutzung des Wellnessbereichs und Spa auf 4.500 m2 inklusive flauschigem Bademantel & Badeschuhen, freie Minibar sowie freie Kaffee- und Teeauswahl im Zimmer uvm.

Fotocredit: Armin Walcher