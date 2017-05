Seit 2014 setzt das Mädchenzentrum Klagenfurt im Auftrag des Landesfrauenreferates Kärnten den Girls’Day in Kärnten um. Das Ziel des Girls Day ist die Berufsorientierung abseits von gängigen Rollenklischees.

Am 27.April konnten 22 Schülerinnen der VS 1 in Villach in der KFZ Auto- Fix Runda & Spitzer, im Rahmen des Girls’ Days, alles rund ums Auto kennenlernen und in die Berufswelt einer KFZ Mechanikerin eintauchen. Die Mädchen lernten zusammen mit den Mitarbeiter_innen des KFZ Meisterbetriebes Auto- Fix Runda & Spitzer in Villach nicht nur die Werkstatt kennen, sondern führten auch den Sommercheck an drei Autos durch. Zum Sommercheck zählte neben der Überprüfung von Öl- Stand, Scheibenwischer, SW- Flüssigkeit, Kühlwasser, Licht/ Warnleuchte, Reifenprofil und Reifendruck auch der Reifenwechsel. Im Anschluss bekamen die Mädchen bei Saft, Pizza und Kuchen auch ihre wohlverdiente Pause und die Urkunden als Junior- Mechanikermeisterin, diese machte die Mädchen sichtlich stolz und bei einigen Mädchen konnte vielleicht dadurch der Wunsch geweckt werden einmal eine Lehre in diesen Bereich anzustreben.