Gleich 6 Awards für Kärnten

Auch heuer haben die Kärntner Hochzeitsdienstleister beim 2. Austrian Wedding Award wieder ordentlich abgeräumt: Sechs Awards wurden vergeben und die Unternehmer aus dem Süden konnten einmal mehr unter Beweis stellen, dass auf kontinuierliche Qualität in der Dienstleistung und ein starkes Netzwerk aus den besten Professionisten Verlass ist.

Die Gewinner:

Beratung, Innovation und Service

In einem sind sich die Kärntner einig: Alle machen ihren Job mit viel Engagement und Herzblut.„Das Schönste an unserer Arbeit ist das Zusammenarbeiten mit den Brautpaaren – den wohl glücklichsten Menschen der Welt“ so Tanja und Josef von Tanja & Josef – Photographie & Film begeistert. Die beiden gewannen in der Kategorie „Bestes Hochzeitsvideo. Auch Elisabeth Warmuth-Liegl versüßt den Heiratswilligen ihren schönsten Tag. Sie konnte die Jury mit etwas ganz neuem überzeugen: einem Candyroom – vollgefüllt mit den leckersten Süßigkeiten. Für die blumigen Arrangements zeichnet sich Isabella Rodler verantwortlich. Gemäß dem Motto:„Blumen sind die Sprache der Liebe“ holte sie sich Ihren Award mit dem besten Gesamtkonzept.Dass es sowohl auf eine wundervolle Kollektion als auch auf den persönlichen Einsatz ankommt, weiß

Claudia Jereb, deren Salon die Auszeichnung „Bester Brautkleidsalon“ erhielt.

Auch Hannes Dopler von der Rotfuchs-Agentur kann sich über den Award als bester Eventausstatter freuen: „Wir bemühen uns täglich, die aktuellen Trends auch in der Möbelausstattung innovativ umzusetzen. Und was wäre eine Hochzeit ohne Ringe? Designer und Goldschmied Christian Sommer wurde heuer zum zweiten Mal mit dem Award für bestens Schmuckdesign ausgezeichnet und weiß, worauf er setzen muss: „Bei uns stehen Individualität und das Goldschmiede-Handwerk im Vordergrund!“

Das Netzwerk macht’s

Wieso schafften es die Kärntner erneut, die Awards in unser Bundesland zu holen? „Die gemeinsame Arbeit in einem starken Netzwerk und das gemeinsame Engagement machen die Hochzeiten einzigartig und sind ein wichtiger Faktor,“ sind sich alle Preisträger einig.

Der Austrian Wedding Award wurde heuer zum zweiten Mal verliehen und ist eine

Auszeichnung für Dienstleistungsbetriebe im Hochzeitssektor. Durch den Abend führten die Award-Gründer Susanne Hummel und Bianca Lehrner. „Unser Ziel ist es, junge Talente zu fördern und erfahrene Unternehmen aus dem Hochzeitssektor zu motivieren. Gleichzeitig sollen die Brautpaare von morgen einen Überblick über die besten Dienstleister des Landes erhalten” so die VeranstalterInnen.