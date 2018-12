Berührendes Adventprogramm in drei Klagenfurter „Wie daham…“ Senioren- und Pflegezentren

Der weit über das Bundesland Kärnten hinaus bekannte und beliebte Grenzlandchor Arnoldstein stellte sich diese Woche in den drei Klagenfurter „Wie daham…“ Senioren- und Pflegezentren ein, um Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter mit einem zu Herzen gehenden Programm zu erfreuen.

Bei den drei Adventkonzerten in den „Wie daham…“ Generationenparks Welzenegg und

Waidmannsdorf sowie im „Wie daham…“ Seniorenzentrum St. Martin-Kreuzbergl traten unter der Leitung von Prof. Hedi Preissegger 17 Sänger auf und gaben Weihnachtsmelodien sowie Gedichte und Geschichten rund um das Weihnachtsfest zum Besten.

„Wie daham…“ Regionaldirektorin Regina Scheiflinger zeigte sich stolz, mit dem Grenzlandchor Arnoldstein auch heuer wieder den „kulturellen Höhepunkt“ des Jahres ankündigen zu dürfen. Die zu Gehör gebrachten Stücke fanden großen Anklang beim Publikum, das jedoch nicht nur andächtig lauschte, sondern auch bei einigen Weihnachtsliedern – darunter „Es wird scho glei dumpa“ oder „Leise rieselt der Schnee“ – begeistert miteinstimmte.

Besonders ergriffen vom musikalischen Nachmittag zeigte sich Katharina Flössholzer, Bewohnerin des „Wie daham…“ Generationenparks Welzenegg, die in jungen Jahren selbst in einem Chor sang. „Ich habe 85 Jahre alt werden müssen, um den Grenzlandchor Arnoldstein einmal live hören zu dürfen!“, sagte die gerührte Zuhörerin mit Tränen in den Augen, ehe sie ein großes Dankeschön in Richtung der Singgemeinschaft aussprach.

