Die Walderlebniswelt Kopeiner See lädt gemeinsam mit dem Gasthaus Mochoritsch, dem Slowenischen Wirtschaftsverband und dem Generalkonsulat der Republik Slowenien in Klagenfurt zum ersten Grenzüberschreitenden Begegnungstag der Schulen und Kindergärten.

Am Dienstag, den 13. Juni, findet der erste Grenzüberschreitende Begegnungstag der Schulen und Kindergärten statt. Am Treffen nehmen die Zweisprachige Volksschule St. Primus und die Grundschule Slovenj Gradec aus Slowenien sowie die Kindergärten PIKA aus St. Primus und Naš otrok – Unser Kind des Hermagorasvereins in Klagenfurt teil. Insgesamt werden rund 180 Teilnehmer erwartet, die gemeinsam einen ganzen Tag gestalten. Das Treffen dient in erster Linie dem gegenseitigen Kennenlernen auf fachlicher, pädagogischer und persönlicher Ebene. Damit soll ein Grundstein für eine gute zukünftige grenzübergreifende Zusammenarbeit der Bildungseinrichtungen im Alpe-Adria-Raum gelegt und jungen Menschen der gemeinsame Lebensraum Kärnten – Koroška nahe gebracht werden.

Fotocredit: Nicole Vogt