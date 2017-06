Beeindruckend kreative Lösungsansätze zeigten 11 junge Handelsmitarbeiter beim Lehrlingswettbewerb der Wirtschaftskammer.

Der Kärntner Handel kann stolz auf seine Lehrlinge sein. Zum dreizehnten Mal organisierte dieser Tage die Sparte Handel den „Junior Sales Champion“. Lehrlinge aus allen Teilen des Bundeslandes nahmen daran teil und zeigten beeindruckend ihr Können. Wie führt man ein Verkaufsgespräch richtig? Gefragt war soziale Kompetenz, die für das Kundengespräch von besonderer Wichtigkeit ist. Auf die Menschen zugehen und mit ihnen auf persönliche Art zu kommunizieren, ist eine wichtige Voraussetzung, die Vertrauen schafft. Aber auch fachliche Kompetenz muss in hohem Maße gegeben sein.

Die Fachjury, in der Unternehmer und Berufsschullehrer die Leistungen beurteilten, hatte es nicht leicht, denn „das Niveau war dieses Jahr besonders hoch“, wie Spartenobmann und Jurymitglied Raimund Haberl betonte: „Darüber sind wir sehr froh, denn in der Jugend steckt die Zukunft des Fachhandels, und nicht selten schaffen es junge Menschen, aus der Lehre heraus sich allmählich in den Unternehmerstand weiterzuentwickeln.“ Neben ihm bemühten sich die Bildungssprecherin der Sparte Handel, Sabine Wrann, Verena Rainer von der Berufsschule 3 und Robert Ebner, Obmann des Lebensmittelhandels, um eine objektive Einschätzung der Leistungen.

Zusätzliche Hürden wie ein fremdsprachiger Störkunde oder Ladendiebstahl stellten die jungen Kandidaten auf eine harte Probe, die aber von allen gemeistert werden konnte. Beurteilt wurden weiters Warenpräsentation, eloquente Argumentation, der Verkaufsabschluss und der Gesamteindruck, in dem die eigene Persönlichkeitsentwicklung zum Ausdruck kommen sollte.

„Es gibt in diesem Bewerb eigentlich keine Verlierer. Jeder der mitgemacht hat, hat gewonnen, hat für seine berufliche Laufbahn Wichtiges geleistet, denn er hat sich der Herausforderung in einem Wettbewerb gestellt“, erklärte Spartenobmann Raimund Haberl. Die Nominierung der ersten drei Plätze fiel nicht leicht. Den 1. Platz belegte letztlich Lukas Hoffmann von der Firma Hervis sports. Er verkaufte sehr überzeugend ein E-Bike. Auf Platz 2 folgte Nicolas Moser von der Firma Intersport Winninger. Er verkaufte erfolgreich Laufschuhe und den 3. Platz erzielte Roberta Brabilla, die italienische Mode anbot. Ihr Lehrbetrieb ist die Firma Vianello. Die Gewinner erhielten Einkaufsgutscheine von Giga-Sport Klagenfurt.

Die beiden Erstgereihten werden Kärnten beim Österreichbewerb in Salzburg vertreten. Davor erhalten sie ein Spezialcoaching, das sie nicht nur motivieren, sondern auch fit für die Konkurrenz aus den anderen Bundesländern machen soll. Auch dieses Jahr wurde der Junior Sales Champion in Zusammenarbeit mit Kärntner Berufsschulen durchgeführt. Als getreue Mitgestalterin sei hier stellvertretend Frau Direktor Barbara Urbanek von der Berufsschule 2 in Klagenfurt genannt.

Fotocredit: WKK/Didi Wajand