Gründergaragen für die FH Kärnten

Der „Gründercampus“ der FH Kärnten befindet sich auf der Zielgeraden: Mit der Errichtung der Gründergaragen wird der Zusammenbau von Prototypen sowie die Durchführung von Testreihen unter höchster Diskretion möglich.

Mit dem Campus für technologieorientierte Start-ups an der FH Kärnten wird Innovation und Unternehmergeist gefördert – der Wirtschaftsstandort Kärnten profitiert. „Ein vitaler Gründercampus in Kärnten braucht eine gute Vernetzung in der Community, professionelles Coaching und eine moderne Laborinfrastruktur“, so der Initiator des Gründercampuses Erich Hartlieb von der FH Kärnten über die unmittelbare Gründergaragen. Infrastruktur, hochschulisches Know-How, Forschung und Entwicklung sowie Unternehmen können somit an einem Standpunkt vereint werden.

Prototypenbau und Testreihen in den Gründergaragen

Auch Villachs Bürgermeister Günther Albel sieht in einer gut ausgebauten Start-up-Infrastruktur klare Wettbewerbsvorteile: „Technologische Innovationen sind wichtig für den wirtschaftlichen Erfolg unserer Stadt und auch der Region“. Der Prototypenbau ist für fast alle technologieorientierte Start-Ups ein großes Thema, das vor allem Raum und eine geeignete Büroinfrastruktur sowie Werkstattzubehör voraussetzt. Die Gründergaragen ermöglichen Studierenden, Absolventen und Kärntner Start-ups den Zusammenbau von Prototypen sowie die Durchführung von Testreihen unter dem Schutz vor Veröffentlichung.

Partner für Entwurf und Umsetzung

Neben dem finanziellen Beitrag der Privatstiftung der Kärntner Sparkasse, haben sich Partner wie z. B. die Stadt Villach, Hasslacher Norica Timber und Tilly Holzindustrie am Bau der Gründergaragen beteiligt. Die Planung, Ausarbeitung und Umsetzung der Gründergaragen erfolgte in enger mit dem FH Kärnten Architekturstudenten Jürgen Pawlovsky und FH-Professoren sowie dem Kärntner Start-Up Living Container.

Fotorechte: FH Villach