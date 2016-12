Handwerk hat Goldenen Boden

Bei den Jungen immer noch gefragt

Das Bau-Lehrlings-Casting in Klagenfurt ist nur ein Beispiel für den Wert, den die Lehre bei vielen jungen Leuten auch heutzutage noch hat. Der Sieger des Wettbewerbs Heinzi Gebhard durfte sich über eine professionelle Unterstützung bei der Lehrstellensuche freuen, aber auch alle anderen Teilnehmer pro tierten davon: Sie bekamen von den mitwirkenden Unternehmern Tipps für ihre künftigen Bewerbungen und eine Urkunde für ihre Leistungen beim Casting. Auch bei den Industrielehrlingen stehen Engagement und Begeisterung für ihre Ausbildung hoch im Kurs. 56 Lehrlinge aus 18 Unternehmen nahmen am 7. Lehrlingswettbewerb der IV Kärnten bei FunderMax in St. Veit teil.

Sie gewannen je 1.000 Euro Konto- guthaben vom Hauptsponsor Kärntner Sparkasse. Die Zweitplatzierten erhielten je 750 Euro Kontoguthaben, die Drittplatzierten freuten sich über je 500 Euro Kontoguthaben. Als Überraschung wurden heuer drei vom Gastgeber FunderMax gespendete Hoverboards verlost und von Personalleiter Michael Kühnel übergeben. Die Begrüßung hatte in der Früh Geschäftsführer René Haberl übernommen. Der IV-Lehrlings- wettbewerb wurde seinerzeit entwickelt, um zu zeigen, was Industrielehrlinge in den allgemein bildenden Fächern zu leisten imstande sind.