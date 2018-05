HASSLACHER Gruppe investiert 30 Mio. in den Standort Preding

In den vergangenen 20 Jahren wuchs die HASSLACHER Gruppe zu einer der größten Holzindustrien Europas und gehört seit der Übernahme von Nordlam in Magdeburg im Juli letzten Jahres zu den größten europäischen Brettschichtholz-Herstellern.

Nach dem Abschluss der Investitionen im Jänner 2018 von über 30 Mio. Euro in die Kärntner Produktionsstandorte Sachsenburg, Hermagor und Stall im Mölltal, investiert HASSLACHER NORICA TIMBER nun weitere 30 Mio. Euro in den Ausbau des Standortes in Preding.

Mit dem geplanten Investitionsvolumen wird die Säge in Preding modernisiert und die Einschnittkapazität auf bis zu 600.000 Festmeter Rundholz ausgebaut. Die nötige Trockenkapazität wird durch die bereits im Vorjahr erworbenen Trockenkammern aus Wiesenau erweitert. Im nächsten Schritt ist die Errichtung eines Heizwerks geplant, das 7 MW zusätzliche Energie liefert. 2019 erfolgt dann der Ausbau des Rundholzplatzes, der Säge und einer weiteren Schnittholzsortieranlage. Die Investitionen von rund 30 Mio. Euro sollen bis Anfang 2020 abgeschlossen werden.

„Die HASSLACHER Gruppe hat sich mittlerweile vom Netto-Schnittholzproduzenten zum Netto-Schnittholzverbraucher entwickelt, das machte die Erweiterung notwendig.“ erklärt Christoph Kulterer, CEO der HASSLACHER Gruppe. „Preding ist der ideale Standort, da die Weiterverarbeitungskapazitäten bereits vorhanden sind und die Infrastruktur passt. Die Säge wird künftig auch Starkholz verarbeiten und damit sind wir in der Lage das gesamte anfallende Rundholz in der Region zu übernehmen. Zusätzlich hat sich Slowenien als verlässlicher Rundholzlieferant etabliert und wir werden rund die Hälfte des Holzes von dort beziehen.“

Über die HASSLACHER PREDING Holzindustrie

Die HASSLACHER PREDING Holzindustrie betreibt am Standort Preding ein Sägewerk mit einem Einschnitt von 250.000 Festmeter, produziert 115.000 m³ keilgezinktes Konstruktionsvollholz, 90.000 m³ Hobelware, 70.000 t Pellets sowie über 1,3 Mio. Stück Sonderpaletten und Verpackungslösungen. Damit sichert das Unternehmen aktuell 220 Arbeitsplätze am Standort und sorgt bei regionalen Zulieferbetrieben indirekt für eine zusätzliche Wertschöpfung. Bereits in den letzten beiden Jahren wurden mehr als 7 Mio. Euro in die Modernisierung, den Anlagen-Ausbau sowie die Infrastruktur investiert, und damit über 40 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Auszeichnung für Nachhaltigkeit

Eines der Herzstücke ist die neue Abbundanlage mit der Holzbaubetrieben fertig abgebundene Bausätze für z.B. Dachstühle, Holzbauelemente oder Carports angeboten werden kann. Von Preding aus werden die verarbeiteten Produkte nicht nur in die Region und europäische Länder, sondern bis nach Japan und Korea geliefert. Zusätzlich ist das Holzindustrieunternehmen idealer Partner der heimischen Industrie für die Produktion von maßgefertigten Sonderpaletten, Verpackungslösungen und Schwerlastverpackungen. 2016 wurde der HASSLACHER PREDING Holzindustrie für ihre nachhaltigen Investitionsmaßnahmen von der Republik Österreich die Auszeichnung „klimaaktiv – Kompetenz im Klimaschutz“ verliehen. Über 30 Jahre Bemühungen in der Region wurden mit dem steirischen Landeswappen belohnt.

Über die HASSLACHER Gruppe

Das im Jahr 1901 gegründete Familienunternehmen beschäftigt mehr als 1.500 Mitarbeiter. Mit acht Produktionsstandorten in Österreich, Deutschland, Slowenien und Russland zählt die HASSLACHER Gruppe zu den größten und führenden Holzindustrieunternehmen Europas und ist weltweit in den Bereichen Schnittholz, Brettschichtholz, Brettsperrholz und Konstruktionsvollholz als innovativer Lieferant für den modernen Holzbau tätig. Getreu dem Motto „From wood to wonders.“

Infos: hasslacher.com

Foto: © TINEFOTO / HASSLACHER Gruppe