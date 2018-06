HASSLACHER Gruppe übernimmt 100 % Anteile von LIP BOHINJ D.O.O.

Sachsenburg/Bohinjska Bistrica – Mit 22. Juni 2018 hat die HASSLACHER Gruppe ihr Engagement im benachbarten Slowenien verstärkt. Die seit 2009 bestehende strategische Partnerschaft (35%-Beteiligung) am Schalungsplattenwerk LIP BOHINJ d.o.o. wurde 2015 auf 75 % erhöht und nun auf 100 % erweitert. Bojan Resman, der seit März 2018 die Geschäfte der LIP BOHINJ d.o.o. leitet, wurde als Geschäftsführer bestätigt.

Expansion am Standort LIP BOHINJ

„Mit der 100%-Übernahme von LIP BOHINJ d.o.o. setzen wir ein wichtiges Zeichen für die Entwicklung des Standortes in Bohinjska Bistrica. Wir wollen weiter expandieren und den Standort entwickeln um unsere Marktaktivitäten in Südosteuropa auszubauen.“, sagt Christoph Kulterer, CEO der HASSACHER Gruppe. Hoch erfreut zeigt sich Bojan Resman, Direktor der LIP BOHINJ, d.o.o. „Wir freuen uns, dass die HASSLACHER Gruppe das Potential von LIP BOHINJ sieht und gehen hoch motiviert in unserer weitere Zusammenarbeit.“

„In der zehnjährigen Partnerschaft haben wir einander sehr gut kennengelernt. Nun ist es Zeit sich weiterzuentwickeln. LIP BLED kann nicht auf zwei Fronten investieren. Wir wollen uns klar auf den Bereich der Innentüren fokussieren und hier investieren.“, meint Alojz Burja, Direktor der LIP BLED d.d., zum Verkauf der Anteile an die HASSLACHER Gruppe.

Über LIP BOHINJ

Bereits seit 1961 produziert LIP BOHINJ Schalungsplatten am Standort Bohinjska Bistrica. Die Jahreskapazität beträgt rund 1,5 Mio. m² Schalungsplatten pro Jahr, der Einschnitt beläuft sich auf rund 80.000 fm Rundholz im Jahr. Am Standort LIP BOHINJ sind rund 230 Mitarbeiter beschäftigt.

Über die HASSLACHER Gruppe

Das im Jahr 1901 gegründete Familienunternehmen beschäftigt mehr als 1.500 Mitarbeiter. Mit acht Produktionsstandorten in Österreich, Deutschland, Slowenien und Russland zählt die HASSLACHER Gruppe zu den größten und führenden Holzindustrieunternehmen Europas und ist weltweit in den Bereichen Schnittholz, Brettschichtholz, Brettsperrholz und Konstruktionsvollholz als innovativer Lieferant für den modernen Holzbau tätig. Getreu dem Motto „From wood to wonders.“

Foto: © HASSLACHER Gruppe