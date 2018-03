Heilig-Haupt-Andachten: Österreichweit einzigartige Tradition in der Fastenzeit beginnt in Kärntner Pfarren

In der kommenden Woche beginnen in den Kärntner Pfarren wieder die „Heilig-Haupt-Andachten“, eine für Kärnten typische spirituelle Tradition während der Fastenzeit. Diese in Österreich einzigartige Tradition hat ihren Ursprung in der Klagenfurter Stadthauptpfarre St. Egid. Besonderheiten dieser Gottesdienste sind meditative Predigten mit Gedanken zur Fastenzeit, die Verehrung des dornengekrönten Hl. Hauptes Christi sowie eine besondere musikalische Gestaltung.

Heilig-Haupt-Andachten in Klagenfurt-St. Egid. In der Klagenfurter Stadthauptpfarrkirche St. Egid werden die Heilig-Haupt-Andachten von Sonntag, dem 11. März, bis Montag, dem 19. März, gefeiert. Beginn ist täglich um 18.25 Uhr mit dem gemeinsamen Rosenkranzgebet. Nach dem meditativen Orgelspiel um 18.50 Uhr beginnt um 19 Uhr die hl. Messe mit Predigt und eucharistischem Segen. Die Predigten halten in diesem Jahr der Klagenfurter Dompfarrer Bischofsvikar Kan. Dr. Peter Allmaier, MBA (12.–16. 3. und 19. 3.) und Diözesanjugendseelsorger Geistl. Rat Mag. Gerhard Simonitti, Pfarradministrator in Klagenfurt-St. Egid und Klagenfurt-St. Martin (11., 17. und 18. 3.). Musikalisch mitgestaltet werden die Andachten vom Chor der Kärntner Landsmannschaft, dem Ensemble Vivace, dem Ensemble Oremus, dem Gallus Chor Klagenfurt, dem Stadtchor Klagenfurt-Loretto sowie Instrumentalensembles und Orgel.

Heilig-Haupt-Andachten in Villach-St. Jakob. In der Villacher Stadthauptpfarrkirche St. Jakob finden die Heilig-Haupt-Andachten unter dem Generalthema „Das Heilige Haupt und die eingegossenen Tugenden“ von Sonntag, dem 11. März, bis Sonntag, dem 18. März, statt. Beginn ist täglich um 18 Uhr mit dem gemeinsamen Rosenkranz und Novenengebet. Die Festpredigten um jeweils 18.30 Uhr werden in diesem Jahr von P. Mag. Edmund Waldstein OCist vom Stift Heiligenkreuz (11.–13. 3.), Pfarrer i. R. Winfried Abel (14.–16. 3.) und Kan. Günther Dörflinger, Stadtpfarrer in Hermagor und Provisor in Förolach und St. Lorenzen im Gitschtal (17.–18. 3.), gehalten. Musikalisch mitgestaltet werden die Andachten vom Grenzlandchor Arnoldstein, der Sängerrunde Fellach-Oberdörfer, dem Chor Cappella Trinitatis, dem Alpen Adria Chor Villach, der Schola Michaelis, dem A-Cappella-Chor Villach, der Band „Adoramus te“ sowie der Singgemeinschaft Oisternig. Die Andachten aus der Villacher Stadthauptpfarrkirche werden auch heuer wieder live in „Radio Maria“ übertragen.

Glaubenswoche in der Pfarre Spittal/Drau. In der Stadtpfarre Spittal/Drau findet vom Montag, dem 12. März, bis Freitag, dem 16. März, die Glaubenswoche mit Geistl. Rat P. Dr. Franjo Vidoviæ OFM, Rektor des Marianums Tanzenberg und Leiter des Instituts für Religionspädagogik Klagenfurt, zum Thema „Ohne Ostern wäre die Welt nicht auszuhalten“ statt. Musikalisch mitgestaltet werden die hl. Messen vom slowenischen Kirchenchor Spittal, dem Chor der Stadtpfarre Spittal, der Sängerrunde St. Peter/Edling, dem Kirchenchor Molzbichl und dem Jugendchor Porcia. Beginn ist jeweils um 18 Uhr (Beichtgelegenheit ab 17 Uhr).

Heilig-Haupt-Andachten in weiteren Kärntner Pfarren (Auswahl).

In der Stadtpfarrkirche Maria im Dorn in Feldkirchen werden die Heilig-Haupt-Andachten von Sonntag, dem 11. März, bis Samstag, dem 17. März, jeweils ab 18.30 Uhr mit Dr. Krzysztof Kranicki, Kaplan in Wolfsberg, gefeiert.

In der Markuskirche in Wolfsberg predigt P. Mag. Maximilian Krenn OSB, Administrator des Benediktinerstifts St. Paul und Provisor in St. Paul im Lavanttal, bei den Heilig-Haupt-Andachten von Sonntag, dem 11. März, bis Samstag, dem 17. März. Beginn ist jeweils um 19 Uhr (Beichtgelegenheit und Kreuzwegandacht ab 18.30 Uhr).

Die Pfarre St. Leonhard im Lavanttal lädt von Donnerstag, dem 15. März, bis Montag, dem 19. März, zu den Heilig-Haupt-Andachten um jeweils 19 Uhr in die Kunigundkirche ein (Kreuzweg und Beichtgelegenheit ab 18.30 Uhr). Beichtpriester und Prediger sind in diesem Jahr P. Mag. Marian Kollmann OSB, Dekan des Benediktinerstiftes St. Paul im Lavanttal (15. 3.), Bischofsvikar P. Antonio Sagardoy OCD (16. 3.), Vikar P. Mag. Anselm Kassin OSB, Provisor in St. Ulrich an der Goding (17. 3.) sowie Bischofsvikar P. Dr. Gerfried Sitar OSB, Dechant des Dekanates St. Andrä im Lavanttal und Rektor der Basilika Maria Loreto (19. 3.).

In der Pfarre Althofen finden die Heilig-Haupt-Andachten von Mittwoch, dem 14. März, bis Freitag, dem 16. März, um jeweils 18 Uhr im Pfarrzentrum Althofen statt.

In der Pfarrkirche Köttmannsdorf/Kotmara vas wird die Heilig-Haupt-Andacht mit Pfarrer Mag. Michael Joham am Montag, dem 12. März, um 18 Uhr gefeiert. Musikalisch mitgestaltet wird die Andacht vom Kirchenchor und dem Gitarrenensemble der Musikschule.

Geschichte der Heilig-Haupt-Andachten. Die Tradition der „Heilig-Haupt-Andachten“, wie sie heute in vielen Kärntner Pfarren gepflogen wird, nahm ihren Ausgang von der Klagenfurter Pfarre St. Egid, wo das Gnadenbild des dornengekrönten Hauptes Jesu über dem Hochaltar seit mehr als 265 Jahren aufgerichtet ist. In Erinnerung an die Errettung aus einer Pestepidemie 1749 wurde die Einführung einer jährlichen Andacht zum „Heiligen Haupt“ ab 1750 beschlossen. Diese findet auch heute noch in der Zeit zwischen dem vierten Fastensonntag und dem Montag nach dem fünften Fastensonntag statt.

Die Heilig-Haupt-Andachten in der ganzen Diözese haben 1760 eine spirituelle Tradition für Kärnten geschaffen, die in dieser Form einzigartig in Österreich ist und vereinzelt auch von anderen Diözesen übernommen wurde.

Foto: Pressestelle