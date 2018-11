Hilfe braucht Freiwillige – Wir haben die passende Jacke für Dich!

Über 4.300 Freiwillige stellen ihre Freizeit in den Dienst des Roten Kreuzes in Kärnten. Der Bedarf an Freiwilligen steigt aber weiterhin in nahezu allen Sparten. Mit einem großangelegten Informationsschwerpunkt will das Kärntner Rote Kreuz seine Leistungen für die Zukunft absichern bzw. ausbauen.

Das Rote Kreuz mit seinen breit gefächerten Angeboten ist auf die Unterstützung von

Freiwilligen angewiesen. Rotkreuz-Präsident Dr. Peter Ambrozy dazu: „Die Freiwilligkeit ist

ein wesentlicher Grundwert auf den unsere Organisation aufbaut. Nur durch das

gemeinsame Engagement von beruflichen und freiwilligen Mitarbeitern können die

umfangreichen und qualitativ hochwertigen Hilfeleistungen des Roten Kreuzes angeboten

werden. Viele dieser Leistungen könnten wir in gewohnter Quantität und Qualität ohne

Freiwillige schlicht nicht anbieten – sie wären einfach nicht finanzierbar. Man muss sich

vorstellen: Übers Jahr gesehen leisten unsere Mitarbeiter rund 460.000 freiwillige Stunden!“.

Die Anforderungen an das Rote Kreuz sind in den vergangenen Jahren immer wieder

gestiegen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind rund um die Uhr bemüht, der Kärntner

Bevölkerung Unterstützung in Problemsituationen zu bieten. Um für zukünftige Aufgaben

aber noch besser gerüstet zu sein, braucht es noch mehr Kärntnerinnen und Kärntner, die

sich ehrenamtlich im Roten Kreuz engagieren.

Aus diesem Grunde startet das Rote Kreuz erneut eine Aktion zur Anwerbung neuer

Freiwilliger. Unter dem Motto: „Wir haben die passende Jacke für dich!“ sollen möglichst

viele Menschen angesprochen werden, das Rote Kreuz durch ihre Mitarbeit zu unterstützen.

Dabei fungiert die allseits bekannte rote Uniformjacke des Roten Kreuzes als zentrales

Kampagnenelement. „Aktionen wie diese Kampagne tragen wesentlich zum Fortbestand von Freiwilligenorganisationen bei. Kontinuierlicher Mitarbeiterzuwachs passiert selten von allein und muss aktiv durch entsprechende Maßnahmen begleitet werden“, führt Kärntens

Rotkreuz-Präsident weiter aus.

Sinnstiftende Tätigkeit

Gemeinschaft, Zusammengehörigkeit und Abwechslung gehören zu jenen Motiven, die für

eine freiwillige Tätigkeit als sehr wichtig empfunden werden. Aber auch sich für andere

Mitmenschen einzusetzen bzw. die bereits gesammelten Erfahrungen in die Tätigkeit

einzubringen sind ein wesentlicher Bestandteil der Motive für freiwilliges Engagement.

Individuelle Betreuung als Erfolgsrezept

Um professionelle und permanente Freiwilligenarbeit auch künftig gewährleisten zu können,

bildet das Kärntner Rote Kreuz seit 2005 sogenannte Freiwilligenkoordinatoren aus. Sie

sorgen an den jeweiligen Dienststellen für die Erstbetreuung freiwilliger Mitarbeiter und

bilden darüber hinaus eine Anlaufstelle für Interessenten: „Unsere Freiwilligenkoordinatoren nehmen sich sehr viel Zeit, um die Fähigkeiten und Wünsche der künftigen Freiwilligen zu eruieren und die Freiwilligen im Anschluss daran auch bestmöglich einzusetzen. Wenn sich also jemand im Roten Kreuz engagieren und somit seinen Beitrag zu einer funktionierenden Gesellschaft leisten möchte, wird er an jeder Dienststelle mit offenen Armen empfangen“, freut sich Ambrozy auf zahlreiche künftige Freiwillige.

Viele Betätigungsmöglichkeiten

Ausgeräumt soll auch der weit verbreitete Irrglaube werden, dass man für eine Mitarbeit

beim Roten Kreuz unbedingt im Rettungsdienst tätig werden muss. Das Rote Kreuz bietet

die vielfältigsten Möglichkeiten einer Mitarbeit in all seinen Leistungsbereichen – für jeden

Freiwilligen gibt es quasi die richtige Jacke, die er oder sie sich für den Einsatz überziehen

kann.

Ob jemand sich in der Jugendarbeit, oder in der Arbeit mit Senioren engagieren will, ob

jemand an der Mitarbeit im Katastrophenhilfsdienst, oder an der Erweiterung seiner eigenen sozialen Kompetenz interessiert ist, vielleicht möchte sich jemand doch ganz klassisch im Bereich des Rettungsdienstes einbringen – uns ist jedes Talent willkommen. Und wir wissen jedes Talent zu fördern.

Alle Interessen und Talente vereinen sich beim Roten Kreuz zu einer Grundidee: den

Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und ihm gemäß seinen Bedürfnissen und seinem

individuellen Maß der Not Hilfe anzubieten. „Die freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das höchste Gut des Roten Kreuzes. Wir schaffen für eine Tätigkeit bei uns das passende Umfeld, damit ein motiviertes und engagiertes Arbeiten möglich ist“, erklärt

Präsident Ambrozy abschließend.

Freiwilligen-Hotline: 050 9144-9144 oder www.passende-jacke.at

Fotos: © Rotes Kreuz KK