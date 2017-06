Zum Abschluss der Generalvisitation in der österreichischen Ordensprovinz besuchte Pater General Jesús Etayo das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit und das Elisabethinen-Krankenhaus Klagenfurt.

Auf Kirchenrecht basierend besuchen die Oberen des Ordens der Barmherzigen Brüder regelmäßig sämtliche Einrichtungen der jeweiligen Provinz, um so einen Gesamtüberblick über das Leben und Arbeiten in den einzelnen Häusern zu erhalten. Zum Abschluss der Generalvisitation in Österreich wurde Generalprior Frater Jesús Etayo, die oberste Leitung des Ordens der Barmherzigen Brüder weltweit, in der österreichischen Ordensprovinz empfangen. Beim Thema Ordensleben unterstrich er die Notwendigkeit, die Berufung zur Hospitalität mit Freude zu leben. Zum Ordensauftrag merkte er die Notwendigkeit einer lebendigen Johannes von Gott Familie an, die sich den Werten des Ordens verpflichtet weiß.

Fotocredit: Thomas Hude