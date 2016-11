Drei Hoteleriebetriebe hat die HUEMER Invest GmbH dieses Jahr bereits erworben. Nun kommen drei weitere Falkensteiner Hotels in Österreich und Tschechien dazu. HUEMER springt damit auf einen aktuellen Trend auf.

Im April diesen Jahres wagte sich die Huemer Invest erstmals an den Hotelimmobilien-Sektor. Es wurde ein Betrieb der Erste Bank Group in Bad Leonfelden/Oberösterreich erworben, sowie das von der FMTG-Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG geführte Balance Resort in Stegersbach/Burgenland. Jetzt wird in drei weitere Falkensteiner Hotels investiert: Hotel & Spa Carinzia am Nassfeld, Club Funimation Katschberg und Hotel Grand MedSpa Marienbad (Tschechien).

„Nach dem ersten Schritt in eine neue Partnerschaft mit FMTG war es keine einfache Entscheidung, diese zu intensivieren oder doch lieber Risiko zu streuen. Die Strategie und Vision der FMTG als Betreiber für Ferienhotels und -resorts haben mich letzten Endes zur jetzigen Entscheidung motiviert“, sagt Friedrich Huemer, Geschäftsführer der Huemer Invest und CEO der POLYTEC Gruppe aus Hörsching in Oberösterreich.

Trend hin zum Immo-Kauf

Mit dem weiteren Investment folgt HUEMER Invest dem generellen Trend von Investoren auf dem Hotelimmobiliensektor. Hotels avancieren zum Liebling bei Anlegern.Für die Hotelgäste und Mitarbeiter ändert sich nichts. Betreiber und Marke bleiben Falkensteiner Hotels & Residences.

Falkensteiner profitiert

„Mit dem Verkauf ergibt sich eine exzellente Chance, unsere Expansion gezielt zu forcieren. Unser Fokus liegt dabei verstärkt auf dem erfolgreichen Führen von Hotelbetrieben in Zentral- und Südosteuropa“, freut sich Dr. Otmar Michaeler, CEO der FMTG – Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG, über den Abschluss der Transaktion. „Unser Ziel ist es, hier die Position als führende Ferien-Hotelgruppe einzunehmen.“

HUEMER Invest GmbH Faktencheck

Die HUEMER Invest GmbH ist die Familienholding der Gründerfamilie der börsennotierten POLYTEC GROUP. Neben der Rolle als Kernaktionär der POLYTEC GROUP wurde in den letzten 3 Jahren als zweites strategisches Standbein ein Immobilienportfolio aufgebaut, das vor allem mit dieser Transaktion seinen Schwerpunkt im Bereich Hotelimmobilien bekommen hat.