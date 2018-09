Infineon Graz: Seit 20 Jahren weltweit gefragt

Das Infineon Entwicklungszentrum in Graz treibt seit seiner Gründung im Jahr 1998 den weltweiten Einsatz von Mikroelektroniklösungen in den Bereichen Sicherheit und Mobilität sowie zunehmend im „Internet der Dinge“ voran. Infineon begrüßte heute am Grazer Standort Metahof Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, um das Jubiläum zu feiern.

Infineon-Konzernvorstandsvorsitzender Reinhard Ploss sagte bei der Festveranstaltung:„Wir haben uns vor 20 Jahren für den Standort Graz entschieden, weil wir hier das Know-

how vieler exzellenter Köpfe aus Forschung und Industrie bündeln können. Dieses findet sich heute etwa in komfortablen, kontaktlosen Bezahlkarten, Sicherheitschips für

Computer oder auch Fahrzeugkomponenten im Antrieb.“ Er sieht Graz als globales

Kompetenzzentrum im Infineon-Konzern für Kontaktlostechnologien auch für die Zukunft

gerüstet: „Die digitale Transformation bietet Infineon vielfältige Wachstumsmöglichkeiten.

Die Innovationskraft, die Begeisterung und das Engagement unseres Teams in Graz

werden uns helfen, diese Chancen zu nutzen. Leistungsfähige Sensortechnologien und

zuverlässige Sicherheitslösungen sind zentrale Bausteine der Digitalisierung. Infineon ist

so die entscheidende Verbindung zwischen realer und digitaler Welt.“ Die mittlerweile

rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Infineon Standort Graz arbeiten intensiv an

Technologien für morgen: autonomes Fahren, Augmented Reality oder

Verschlüsselungstechnologien, die künftigen Quantencomputern standhalten.

Internationale Sichtbarkeit

Infineon Austria-Vorstandsvorsitzende Sabine Herlitschka betonte die „über 70

Forschungskooperationen auf nationaler und internationaler Ebene. Mit diesen haben wir

das strategische Ziel, mit den besten Partnern die technologischen Zukunftsthemen in

Europa aktiv zu gestalten und zur Marktreife zu bringen. Und gerade in der Steiermark ist

über die Jahre eine ganz besonders erfolgreiche Kultur der Kooperation entstanden.“

Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl hob in diesem Zusammenhang den Beitrag

von Infineon Graz im Silicon Alps Cluster sowie bei Silicon Austria hervor: „Infineon trägt

mit seinen Forschungsaktivitäten in Graz wesentlich dazu bei, dass die Steiermark das

Forschungsland Nummer eins in Österreich und eine der innovativsten Regionen Europas

ist. Darüber hinaus ist das Unternehmen als Gesellschafter des Silicon Alps Cluster

führend bei der Weiterentwicklung des Stärkefeldes Mikroelektronik im Süden

Österreichs.“

Wachstum und Investitionen

Aufgrund der nachhaltigen Entwicklung des Infineon-Standortes in Graz und des

prognostizierten Wachstums in den nächsten Jahren investiert Infineon massiv in Forschung und Entwicklung (F&E). Stefan Rohringer, seit 19 Jahren Leiter des Infineon Entwicklungszentrums: „Aufgrund der positiven Marktentwicklungen entstehen bei Infineon in Graz in den nächsten zwei Jahren 290 neue Arbeitsplätze.“ Bürgermeister Siegfried Nagl begrüßte den Ausbau und setzt auf Graz als weltoffene Stadt für Unternehmen und hochqualifizierte Fachkräfte aus dem In- und Ausland: „Politik hat nur Handlungsspielräume, wenn erfolgreiche Unternehmen für Arbeitsplätze und durch ihr Steueraufkommen für Wohlstand sorgen. Bildung, Wissenschaft und Kultur sind die Eckpfeiler, auf denen Graz ruht. Sie sind auch Grundlage für Unternehmen wie Infineon, um erfolgreich zu sein und Technologie aus der Steiermark an die Weltspitze zu bringen.“

Die Investitionen in Graz sind ein wichtiger Teil der Wachstumsstrategie von Infineon in

Österreich. Bis 2020 werden an den Standorten Villach, Graz und Linz insgesamt 860

zusätzliche F&E-Arbeitsplätze geschaffen. Zudem gab Infineon im vergangenen Mai die

Investition von 1,6 Milliarden Euro in eine neue Chipfabrik in Villach bekannt.

Technologien, die im Entwicklungszentrum Graz entwickelt wurden, finden sich

weltweit beispielsweise in:

NFC-Bankomatkarten

Bezahl- und Kreditkarten

Elektronischen Reisepässen

Sicherheitsbausteinen für PCs und Tablets

Sozialversicherungskarte e-card

3D-Bildsensorchip für Augmented Reality

Reifendrucksensoren

Steuerung von Automatikgetrieben

