Haupt, Haar und amüsante Anekdoten aus dem Salonalltag – darum drehte sich die „Color Spirit Night“ mit Daniel Golz und lockte hunderte Besucher nach Velden.

Daniel Golz: Ein sympathischer bunter Vogel mit dem richtigen Gespür für lässige Styles, umwerfende Frisuren und den bestmöglichen Umgang mit Social Media. Landesinnungsmeister Georg Wilhelmer und die Firma REDKEN holten den Top-Stylisten an den Wörthersee und begeisterten damit über 400 Branchenkenner und interessierte Besucher.

Der gebürtige Deutsche ist seit 16 Jahren Friseur und Stage Artist von REDKEN 5th Avenue NYC. Er kennt sich nicht nur mit den aktuellen Styles am Kopf aus, sondern ist auch in der Szene äußerst umtriebig. Seit einiger Zeit plaudert er aus dem Nähkästchen: Trends, Colorations-Techniken und Geschichten aus dem Alltag eines Friseurs gibt er auf seinem Blog, Facebook, Instagram und Co. zum Besten. Vor Kurzem kamen seine Kärntner Fans aber live in den Genuss seiner professionellen Tipps, Tricks und launigen Erzählungen. „Daniel Golz hat mit jugendlichem Esprit und multimedialer Vernetzung auf der Bühne überrascht, aber nach kurzer Zeit war klar: Hier geht es nicht nur um Social Media, sondern um beinharte Fachinhalte“, fasste Landesinnungsmeister Wilhelmer den Abend zusammen und meinte weiter: „Aktuelle Farbenspiele, Modetrends und das ‚WIE der Fachmann dorthin kommt‘ wurden kurzweilig vorgetragen. Es war ein Erlebnis Daniel Golz auf der Bühne zu sehen!“

Fotocredit: WKK/Gert Steinthaler