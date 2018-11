IV und WK Kärnten unterstützen junge Wissenschaftler

Sechs Auslandsstipendien zu je 10.000 Euro vergeben Industriellenvereinigung und Wirtschaftskammer Kärnten an exzellente Studierende und junge Wissenschaftler. Einreichfrist läuft bis 14. Dezember 2018.

Schon seit dem Jahr 2012 vergeben die Wirtschaftskammer und die Industriellenvereinigung Kärnten Exzellenz-Auslandsstipendien an hochbegabte junge Studierende bevorzugt aus den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). 78 Stipendien zu je 10.000 Euro, also fast 800.000 Euro, wurden bisher schon als substanzielle Unterstützung an die jungen Menschen vergeben, die ja neben den hohen Studiengebühren an renommiertesten Unis und Instituten auch die Wohnungs- und Lebenserhaltungskosten am Studienort zu tragen haben. Jetzt kommen wieder sechs neue dazu. Oxford, Cambridge, ETH Zürich, London School of Economics etc., die Liste der berühmten Forschungsstätten, an denen die Stipendiaten bisher wertvolle Auslandserfahrung gesammelt haben, ist lang.

Kärnten-Bezug gefordert

Trotz Bevorzugung der MINT-Fächer ermutigen WK und IV Kärnten auch Bewerberinnen und Bewerber aus anderen Bereichen, ihre Unterlagen einzureichen. Es waren sogar schon eine Kunsthistorikerin, ein Philosoph sowie diverse Wirtschaftswissenschaftler unter den Stipendiaten. Wichtig sind jedenfalls die Exzellenz der Bewerbung und der Kärnten-Bezug. Ziel ist es, dass die talentierten jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach ihren Studien zurückkehren und den Standort in jeder Hinsicht wettbewerbsfähiger machen. Ebenso wichtig ist es, dass ihr Forschungsgebiet mit der Kärntner Wirtschaft, der Industrie-, Forschungs- und Technologieszene zu tun hat.

Mindestens Bachelor, maximal 30 Jahre

Zu den Details der Ausschreibung:

Voraussetzung ist mindestens ein Bachelor-Abschluss. Hier füllen IV und WK Kärnten eine ganz wichtige Lücke im bestehenden Stipendiensystem. Das Höchstalter zum Zeitpunkt des Einreichschlusses ist mit 30 Jahren festgelegt.

Der angestrebte Auslandsaufenthalt muss mindestens sechs Monate betragen. Der Schwerpunkt liegt in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik). Darüber hinaus werden aber auch exzellente Einreichungen aus anderen Studienbereichen in der Bewertung berücksichtigt, sofern sie Bedeutung für den (Wirtschafts-)Standort Kärnten haben.

Gefordert sind ein überdurchschnittlicher Studienerfolg und mindestens zwei Empfehlungsschreiben von Fach-ProfessorInnen.

Die Ausschreibungsunterlagen sind auf der Homepage der Industriellenvereinigung Kärnten downloadbar: https://kaernten.iv.at/de/ mediathek aber etwa auch auf www.grants.at