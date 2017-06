JiBi´s Rock Cafe in Villach setzt auch im Juni und Juli seine Serie an genialen Rock Shows fort. Dieses Mal unter dem klingenden Namen „Hot Summer Nights of Rock““. Wieder rocken Bands aus Kärnten, Italien und Serbien die Draustadt. Im Zeitraum von 4 Wochen treten hierbei wieder vier namhafte Rock-Bands in dem bekannten Szene Lokal in der Tiroler Strasse auf.

Walter „Jimmy“ Moro, Rock Cafe Inhaber und Veranstalter, und seinen Partnerin Sabine Kampitsch möchten auch im Sommer als Ausklang nach einem Badetag am See ein tolles Programm bieten. „Wir haben in letzter Zeit so viel Zuspruch zu unseren laufenden Live Gigs. Das soll auch im Sommer nicht abreißen.“

Programm:

16.6.2017 ab 20.00 Uhr: 80ER PARTY MIT DJ HARRY AUS VILLACH

23.6.2017 ab 20:00 Uhr: TOBACCO ROAD BLUES BAND, ROCK´N BLUES AUS KÄRNTEN

14.7.2017 ab 20.00 Uhr: DOBERMANN, ROCK AUS TURIN