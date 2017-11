JiBi´s Rock Cafe in Villach setzt auch im November und Dezember seine Serie an genialen Rock Shows fort. Dieses Mal unter dem klingenden Namen „JiBi´s Winter Rock”. Wieder rocken Bands aus Österreich, Italien, USA und Deutschland die Draustadt. Im Zeitraum von 8 Wochen treten hierbei wieder insgesamt sieben namhafte Rock-Bands in dem bekannten Szene Lokal in der Tiroler Strasse auf.

Walter „Jimmy“ Moro, Rock Cafe Inhaber und Veranstalter, und seinen Partnerin Sabine Kampitsch möchten auch zum Start der kalten Jahreszeit wieder Alternativen zu Punsch- und Weihnachtsmärkten liefern. „Wir finden, dass es in der kalten Jahreszeit sehr besinnlich sein sollte, deshalb besinnen wir uns wieder auf heiße Rock Shows im JiBi´s.“

Das Programm von 1.11. -23.12.2017:

1.11. AMERICAN HITMEN

ROCK AUS SALT LAKE CITY,USA. AB 20.30 UHR

3.11. BASTARD BABES

PUNKROCK AUS BAYERN, AB 20:30 UHR

11.11. MELEKAI JOE

SINGER/SONGWRITER AUS USA. AB 20:30 UHR

25.11. DISSOCIATIVE & MSP ALTERNATIVE

PUNK & ALTERNATIVE ROCK AUS ITALIEN. AB 20:30 UHR

1.12. JAM TRAX

POWER BLUES ROCK AUS FELDKIRCHEN AB 20:30 UHR

8.12. HANGER THEORY

HEAVY METAL AUS ITALIEN. AB 20:30 UHR

23.12. BLUES FACTORY POWER TRIO

BLUES-ROCK AUS ITALIEN. AB 20:30 UHR