Es ist bald 30 Jahre her, dass die erste Journalisten-Tennis-Europameisterschaft über die Bühne gegangen ist. Die treuesten Aktiven, einige waren wirklich von Beginn an dabei, tauschen noch immer gerne die Feder gegen den Schläger. Heuer haben 50 Damen und Herren aus acht Nationen genannt. Genauso treu wie die Spieler, sind die Sponsoren, die auch heuer den Centre Court in der Werzer Arena in Pörtschach, die Head-Bälle und Schläger getestet haben. Landeshauptmann Peter Kaiser, Raiffeisen-Marketing-Geschäftsführerin Manuela Glaser, Harry „Fliesen“ Nessl, Kärntnermilch-Boss Helmut Petschar, Generali-Landesdirektor Wolfgang Gratzer, „Mister Panaceo“ Jakob Hraschan und Bierologe Werner Kresse fanden augenzwinkernd: „Das Material hat beste Qualität, hoffentlich auch die Aktiven.“

Die Damen und Herren versuchten alles, um den – von den Sponsoren gestellten – Anfroderungen gerecht zu werden. Gelungen ist das nicht wirklich allen. Doch das tat dem Spaß der Aktiven keinen Abbruch, konnten sie doch am Abend im „Strandcasino Werzer“ der Familie Helene und Farhad Rana bei Speis und Trank nochmals genau ihre Schläge analysieren. Zu späterer Stunde stand auf jedem Tisch fest: Es gibt nur Sieger. „Wenn ich den einen Ball nicht ins Netz geschlagen hätte, hätte ich das Games und die Partie gewonnen“, meinte ein Spieler. Und fand viel Zustimmung durch Kopfnicken auf allen Plätzen. Auch beim „Nationenabend“ – hier bringen die Teilnehmerländer Speis und Trank aus ihrer Heimat mit – wurde noch ausgiebig erklärt, warum eigentlich nicht fast jeder mit dem Tennis Geld verdienen könnte.