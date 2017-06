Vom dritten bis fünften Juli ist es wieder so weit: Bereits zum vierten Mal treffen sich Jugendliche aus ganz Kärnten zu den Jugend ist Zukunft (JiZ) Tagen, dieses Jahr an der FH Kärnten in Villach. Die Zukunft spielerisch gestalten- so lautet das Credo. In Workshops und Planspielen arbeiten die 15 bis 19-Jährigen an konkreten Aufgabenstellungen aus ihrem Teenie-Alltag und entwickeln Ideen und neue Ansätze. Schwerpunkt heuer: Digitales Lernen und Arbeiten.

„Wir wollen nicht nur mit Jugendlichen diskutieren oder ihnen eine Plattform zum Denken und Wissensaustausch bieten. Wir wollen gemeinsam mit ihnen an den Herausforderungen für junge Menschen in Kärnten arbeiten, ihre Neugier auf Neues wecken und sie als aktive Zukunftsgestalter gewinnen“, beschreibt Martin Maitz, Initiator und Organisator der JiZ-Tage, die Intention hinter dieser dreitägigen Veranstaltung. Gestartet wird am dritten Juli mit dem Planspieltag, wo die Jugendlichen den politischen und wirtschaftlichen Alltag hautnah kennenlernen. Die Jugendlichen schlüpfen unter professioneller Anleitung externer Coaches in unterschiedliche Rollen. Politik und Demokratie, Stadtentwicklung und Unternehmertum sind die weiteren großen Themen, die an diesem Tag im Mittelpunkt stehen.

Am vierten Juli, dem sogenannten Klausurtag, stehen Impulsvorträge zum Thema „Digitales Lernen und Arbeiten“ im Vordergrund und die Jugendlichen werden mit Start-Ups und jungen Entrepreneuren gemeinsam in Workshops an Zukunftsfragen arbeiten – Erfahrungsaustausch im Fokus. Den Tag beschließen ein Impulsvortag von whatchado-Chief Storyteller und „Start-Up-Guru“ Ali Mahlodji sowie exklusive Innovations- und Entrepreneurship-Privatissima.

Um die JiZ Tage perfekt ausklingen zu lassen, wird am Open Space Tag am 5. Juli, der in Kooperation mit der Schulinitiative „Jahr der Digitalen Bildung“ in allen Schulen in Kärnten stattfindet, alles präsentiert, was die Jugendlichen über das Schuljahr gelernt haben. Die Schüler zeigen als aktive Akteure ihr Wissen zum Thema Digitalisierung und erarbeiten und gestalten für diesen Tag die Themen und Inhalte selbst.

In den vergangenen drei Jahren nahmen zusammengenommen 500 Jugendliche teil. Dieses Jahr rechnet Maitz, speziell durch die Ausweitung auf drei Tage, mit insgesamt 400 bis 600 Teilnehmern. „Die JiZ-Tage sind mir auch persönlich ein besonderes Anliegen. Kärnten braucht heute und in Zukunft junge, aktive Menschen, die das Land auf allen Ebenen mitgestalten, mit Mut, mit Empathie, mit Unternehmergeist. Dazu will ich einen Beitrag leisten“, erklärt Maitz abschließend.

Jugend ist Zukunft Tage 2017

Thema: Digitales Lernen und Arbeiten

Wann: 3.-5.Juli 2017

Wo: FH Kärnten Campus Villach, Europastraße 4, 9524 Villach

Teilnahme ist kostenlos-Anmeldung unter: maitz@syn2value.com

Fotocredit: Peter Komposch