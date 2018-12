JUNIOR: Unternehmertum macht Schule

Beim JUNIOR-Landeswettbewerb gründen Kärntner Schüler Unternehmen und (er)lernen, die eigene Firma am Markt zu positionieren.

„JUNIOR – SchülerInnen gründen Unternehmen“ ist ein internationales Programm, das als Projekt im Rahmen des Schulunterrichts durchgeführt wird. Jugendliche entwickeln eine Geschäftsidee und gründen für die Dauer eines Schuljahres ein JUNIOR-Unternehmen an ihrer Schule. Sie erstellen Produkte oder bieten Dienstleistungen am realen Markt an. Auch das Marketing, der Verkauf und die Buchhaltung liegen in den Händen der jungen Unternehmer. Studien zeigen, dass dadurch wirtschaftliche und soziale Kompetenzen gestärkt werden. Die Schüler erlangen durch JUNIOR-Programme viele Fähigkeiten und sind daher erfolgreicher in ihrer späteren Berufslaufbahn. WK-Präsident Jürgen Mandl: „In einer Zeit, in der sehr viele junge Menschen eine sichere Beschäftigung im öffentlichen Dienst anstreben, kann man gar nicht früh genug damit beginnen, das Unternehmertum als Lebenseinstellung, als Beruf und Berufung zu predigen.“

Auch in diesem Schuljahr wurden wieder mehr als 300 JUNIOR Companies österreichweit gegründet. Kärnten konnte sogar einen neuen Rekord verzeichnen: 27 Companies an zwölf Schulen mit insgesamt 320 Schülern nehmen an dem Wettbewerb teil. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Zuwachs von 62,5 Prozent. Organisator Herwig Draxler von der Wirtschaftskammer: „Wir sind stolz darauf und danken den Schulen und Lehrern für ihr großartiges Engagement.“

Die Ergebnisse ihrer unternehmerischen Tätigkeiten präsentieren die motivierten Jungunternehmer beim JUNIOR Landeswettbewerb am 9. Mai 2019 im Festsaal der Wirtschaftskammer Kärnten. Eine hochkarätig besetzte Jury ermittelt den Landessieger des Schuljahres 2018/2019. Für den Sieger gibt es die Möglichkeit, beim Bundeswettbewerb in Wien gegen die besten Companies aus Österreich anzutreten und sich für den Europawettbewerb zu qualifizieren.

JUNIOR Companies 2018/19

Ährendirndl’n LFS Drauhofen B-Tec HTBLA Wolfsberg Coffeasy KTS Villach Die WI’MO Seiferei Wi’Mo HLW-Klagenfurt Drauhofner Schlemmerland LFS Drauhofen glaslkoffer Wi’Mo HLW-Klagenfurt HAKmania BHAK/BHAS Spittal Hello cakery HAK 1 International Klagenfurt hlw.design HLW Wolfsberg HOAZN HTBLA Wolfsberg KBag.wimo Wi’Mo HLW-Klagenfurt Kugelrund HAK 1 International Klagenfurt MAG-Kosmetik KTS Villach meiSackerl Wi’Mo HLW-Klagenfurt N.E.B. KTS Villach Odor KTS Villach ReMilk HAK 1 International Klagenfurt RoyaSol HTLuVA Villach shake 2 bake Junior Company BHAK/BHAS Spittal Stodtbluamlan Wi’Mo HLW-Klagenfurt Test Company Wi’Mo HLW-Klagenfurt ultimate sip BG/BRG Mössingerstraße Voilea.JC Praxis-HAK Völkermarkt WonderWall HTBLuVA Villach Zenthor-Relax Industries HTBLA Wolfsberg Aufgedreht.Junior HLW Spittal Candyshop LFS Stiegerhof