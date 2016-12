Der Best Biokäse Österreichs heißt Bio Wiesenmilch Almkäse und wurde zum AMA-Käsekaiser 2017 in der Kategorie Biokäse gekürt. „Wir waren auch in sechs weiteren Kategorien nominiert, und diese Auszeichnung freut uns besonders“, so Wolfgang Kavalar, Marketing und Verkaufsleiter von Kärntnermilch, denn sie belohnt unser Engagement für Regionalität, für die Natur, das Wohl der Tiere, aber auch die Arbeit unserer Landwirte, die sich für höchste Qualität einsetzen.

Denn ohne die beste Milch gibt es keine auszeich- neten Produkte.“ Bei der Kröung der AMA-Käsekaiser trifft die erst Jury eine Vorauswahl aus über 1000 Käsekandidaten. Dann kührt eine hochkarätige Fachjury einen Käsekaiser pro Kategorie. Nominiert war die Kärntnermilch mit dem Drautaler, Mölltaler Almkäse, Mölltaler Almkäse Selektion, Ramino und dem Bio+ Sennerkäse.

Ähnlich streng geht es auch bei der Käsiade zu, die alle zwei Jahre in Österreich mit Experten aus dem In- und Aus- land abgehalten wird. Auch hier räumten die Produkte der Kärntnermilch voll ab. Eine Goldmedaille holten Ramino und die laktosefreie Teebutter, Silber gab es für die Steinpilzbutter, Kräuter und Jogurtbutter und für die Bio+ Teebutter. Die Bronzemedaille gab es für die Kärntnermilch Teebutter, Bio Wiesenmilch Butter, Bio+ Sennerkäse, Mölltaler Almkäse und Drautaler naturgereift. Auch der Käsiade-Innovations- preis ging an den Ramino, der das Beste aus zwei Käsewelten bietet: Der Mild-feine Schichtkäse besteht zu zwei Drittel aus Mascarpone und zu einem Drittel aus Edelpilzkäse.