Kärnten hat seinen Lehrling des Jahres 2016: Elektrobetriebstechniker André Pemberger von der Treibacher Industrie wurde in Velden aus 32 Talenten zum Sieger gekürt. 32 junge Super-Lehrlinge gingen um die Auszeichnung „Lehrling des Jahres 2016“ ins Rennen. Bei einer Online-Wahl, bei der knapp 16.000 Stimmen abgegeben wurden, hat Pemberger neben vier weiteren Mitstreiterinnnen und Mitstreitern die meisten Stimmen erhalten und sich somit für das Finale qualifiziert.

Über 200 Gäste erlebten einen spannenden Abend und freuten sich über die große Wertschätzung und Anerkennung der Lehrlingsausbildung in Kärnten. Andreas Görgei, Leiter des WIFI Kärntens und Bildungsbeauftragter der Wirtschaftskammer Kärnten, unterstrich die Bedeutung der Lehre und der Talenteakademie: „Seit drei Jahren arbeiten wir in der Talenteakademie mit den Besten der Besten. Wir zeigen Kärnten, wie viel Talent in der Lehre steckt und begleiten die Jugendlichen auf dem Weg zu Spitzenleistungen in den Berufswettbewerben. Das ist einzigartig in ganz Österreich.“ Als Anerkennung für ihre Leistungen wurden den Top Fünf aus der Online-Wahl Trophäen und als Geschenk eine Apple-Watch überreicht:

Dominik Lerchbaumer – Tischler bei Jeld-Wen Türen

Thomas Malle – Elektrotechniker bei Kelag

André Pemberger – Elektrobetriebstechniker bei Treibacher Industrie

Nathalie Spieß – Bürokauffrau bei Kelag

Michaela Unterweger – Malerin und Beschichtungstechnikerin bei Malerei Wieser

Eine Fachjury kürte unter Berücksichtigung mehrerer Kriterien – wie fachliche und persönliche Kompetenzen sowie Erfolge bei Wettbewerben – den Lehrling des Jahres.André Pemberger überzeugte die Jury mit seinem ersten Platz beim Landeslehrlingswettbewerb der Elektrobetriebstechniker, mit seiner Leidenschaft zu seinem Beruf und mit seinem hervorragenden Fachwissen. WK-Präsident Jürgen Mandl überreichte dem strahlenden Sieger neben der Siegestrophäe einen Gutschein für eine Reise zu den WorldSkills Berufsweltmeisterschaften in Abu Dhabi im Oktober 2017.

Fotocredit: WIFI/eventbox.at