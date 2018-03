Kärntens Unternehmen müssen in Sachen Datenschutz aufrüsten

Spätestens jetzt müssen Unternehmen die Weichen stellen, um für die neue Datenschutz-Grundverordnung, die im Mai 2018 in Kraft tritt, gerüstet zu sein. Wie man sich richtig darauf vorbereitet, erklärte Mag. Günther Zikulnig kürzlich im Rahmen eines Vortrages in Völkermarkt, organisiert von „Frau in der Wirtschaft“.

Newsletter, SMS, E-Mails, Telefonanrufe, WhatsApp – es gibt viele Möglichkeiten, um mit seinen Kunden in Erstkontakt zu treten bzw. Kundenbindung zu betreiben. Doch wer personenbezogene Daten verarbeitet – ganz egal ob Konzern oder Einzelunternehmen – muss sich darüber im Klaren sein, dass die Datenschutz-Grundverordnung hier ab Mai 2018 für zahlreiche Neuerung sorgt. „Von den Betrieben wird wesentlich mehr Verantwortung und ein sorgsamerer Umgang mit solchen Daten gefordert. Hier kommen teils massive Verschärfungen auf Sie zu“, betonte Mag. Günther Zikulnig, Experte für Informationssicherheit und Datenschutz. Er war kürzlich zu Gast beim „Make a break(fast)“, einer Informations- und Netzwerkveranstaltung von „Frau in der Wirtschaft“ Völkermarkt. Auch Bezirksvorsitzende Trixi Stornig riet den Teilnehmerinnen, allesamt Unternehmerinnen aus dem Bezirk Völkermarkt, diese neue Verordnung keinesfalls auf die leichte Schulter zu nehmen. Denn bei Verstößen drohen empfindliche, teils existenzbedrohende, Strafen. Ein Beispiel: Wer bei der Erhebung persönlicher Daten vergisst, den Kunden angemessen zu informieren, der wird mit bis zu zehn Millionen Euro bestraft. Wer gar keine Zustimmung zur Verarbeitung der Daten einholt, zahlt bis zu 20 Millionen Euro Strafe.

Nach dem aufschlussreichen Referat von Mag. Günther Zikulnig hatten die Teilnehmerinnen Gelegenheit, sich direkt vor Ort darüber auszutauschen, wie die neue Verordnung am besten umgesetzt werden kann. Zeit fürs Netzwerken blieb auch beim anschließenden Frühstück, bei dem Köstlichkeiten von “Franko’s Bakery” aus Griffen aufgetischt wurden.

Frau in der Wirtschaft ist eine Serviceplattform und Interessenvertretung der Wirtschaftskammer Kärnten für Unternehmerinnen, Mitunternehmerinnen, Geschäfts­führerinnen und am Netzwerken interessierte Frauen aller Branchen. Der Fokus liegt auf Businesswissen in Form von Weiterbildungsseminaren, Netzwerken und Serviceleistungen. Frau in der Wirtschaft setzt sich auch aktiv für die Rahmenbedingungen von über 15.000 Kärntner Unternehmerinnen und Mitunternehmerinnen ein. Im Bezirk Völkermarkt gibt es mehr als 1.050 weibliche Gewerbetreibende.

