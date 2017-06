Sie lassen alte Wände in neuem Glanz erstrahlen, machen aus simplen Stoffen Möbelhighlights und zaubern detaillierte Hingucker. Der Kärntner Tapezierer-Nachwuchs zeigte beim kürzlich stattgefunden Landeslehrlingswettbewerb, was er drauf hat.

Mit höchster Präzision und Sorgfalt gingen die neun jungen Tapezierer an die Arbeit und matchten sich um den Landestitel – und somit um das Ticket zum Bundeslehrlingswettbewerb am 20. und 21. September in Ried in Oberösterreich. Sieben Männer und zwei Frauen gingen an den Start und bewiesen ihre Fachkompetenz bei der Gestaltung einer Koje. Bewertet wurden das Polstern, Tapezieren, Bodenlegen, Nähen der Vorhänge und Dekorieren. Die Jury, bestehend aus den beiden Tapezierermeistern Petra Dietrichsteiner und Rudolf Krumpl, achtete dabei auf Genauigkeit, Kreativität und Farbharmonie. „Die Leistung unserer talentierten Tapezierer war einmal mehr herausragend. Wir können stolz sein, dass in Kärnten auf so hohem Niveau gearbeitet wird“, meinte Innungsmeister Rudolf Bredschneider.

Die Sieger des Landeslehrlingswettbewerbs sind:

Platz 1: Sebastian JURITSCH

LB: Stadttheater Klagenfurt, Klagenfurt

Platz 2: Christian GLATZ

LB: Ex-Tro GmbH, Feldkirchen

Platz 3: Katharina EGGARTER

LB: Klaus Ingo Putz, Fresach

Fotocredit: WKK/Marion Lobitzer