Kärntner Kfz-Techniker-Lehrling holte Gold bei den Staatsmeisterschaften in Linz

Glänzende Leistungen unserer jungen Kfz-Techniker bei den Staatsmeisterschaften in Linz: René Grubelnig vom Lehrbetrieb Porsche Inter Auto GmbH & Co KG Wolfsberg erreichte den ersten Platz und Dominik Parz von der Auto Gaber GmbH wurde Vierter.

Die besten 18 Kfz-Techniker-Lehrlinge aus ganz Österreich stellten ihr Know-how und ihre Fertigkeiten in einer theoretischen Station sowie in neun praktischen Stationen unter Beweis und zeigten dabei, was sie in ihrer Ausbildung erlernt haben. Die beiden Kärntner Teilnehmer erreichten nicht nur in der Einzelwertung Platz 1 und 4, sondern erzielten auch den zweiten Platz in der Länderwertung!

Das Aufgabenspektrum bei der Staatsmeisterschaft war herausfordernd und vielfältig: Motorgrundeinstellung ermitteln, Diagnose bei einem Common Rail Motor durchführen, Lichtanlage fachgerecht komplettieren, Ermittlung sowie Bewertung der Verschleißmessung einer Lkw-Aufliegerplatte, in einem CAN Bus System offene Stromkreise laut Schaltplan vervollständigen und diverse Messungen laut Vorgabe durchführen sowie auf der Motorradstation Service- und Instandsetzungsarbeiten erledigen. In jeder einzelnen Fachstation mussten die Aufgaben in 40 Minuten bewältigt werden. Das allgemeine Niveau der 18 Teilnehmer war extrem hoch. Alle widmeten sich topmotiviert und hochkonzentriert den Aufgaben.

Bereits im Vorjahr siegte der junge Kärntner Günther Weinberger bei den Staatsmeisterschaften der österreichischen Kfz-Techniker in Villach. In diesem Jahr konnte mit René Grubelnig von Porsche Inter Auto erneut ein Kärntner den Staatsmeistertitel ins südlichste Bundesland holen. “Es ist uns eine ganz besondere Freude, dass die Kärntner Erfolgsgeschichte heuer ihre Fortsetzung findet und erfüllt uns mit großem Stolz! Diese Berufsnachwuchswettbewerbe demonstrieren öffentlich, die große Bedeutung der Lehre und die Qualität unserer Ausbildungsbetriebe und Fachberufsschulen”, so Bundesbildungsreferent Hubert Stoff.

Noch eine erfreuliche Meldung gibt es aus der Branche: Klaus Lehmerhofer aus Niederösterreich gewann bei den EuroSkills 2018 in Budapest die Goldmedaille im Bereich Kfz-Technik!

Fotos: © Wolfgang Simlinger/cityfoto