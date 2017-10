Glänzende Leistung unserer jungen Kfz-Techniker bei den Staatsmeisterschaften: Günther Weinberger vom Autohaus Grohs siegte und Tobias Vecsei vom Autohaus Oskar Dörfler wurde Dritter.

Die besten 18 Kfz-Techniker-Lehrlinge aus ganz Österreich stellten ihr Know-how und ihre Fertigkeiten in einer theoretischen Station sowie in neun praktischen Stationen unter Beweis. Die beiden Kärntner Teilnehmer erreichten nicht nur in der Einzelwertung Platz 1 und 3, sondern erzielten erstmalig den Sieg in der Länderwertung.

Die Landesinnung der Fahrzeugtechnik Kärnten konnte in intensiver Zusammenarbeit mit der Fachberufsschule II in Villach höchst anspruchsvolle, technische Stationen vorbereiten. Es ging darum, die Motorgrundeinstellung zu ermitteln, eine Diagnose bei der Bremsanlage und dem ABS zu stellen, den Schaltplan einer Lichtanlage zu komplettieren und in der Getriebetechnik/Kupplung eingebaute Fehler zu entdecken. In jeder einzelnen Fachstation mussten die Aufgaben in 40 Minuten bewältigt werden. „Das allgemeine Niveau der Gesamtleistungen aller 18 Teilnehmer war extrem hoch. Alle widmeten sich topmotiviert und hochkonzentriert den Aufgaben“, waren sich Bundesbildungsreferent Hubert Stoff und Bundesinnungsmeister Friedrich Nagl beurteilte einig.

130 Gäste verfolgten die feierliche Siegerehrung im Hotel Warmbaderhof Villach – darunter auch LH-Stv. Beate Prettner und Spartenobmann Klaus Kronlechner.“Es war uns eine besondere Freude die heurigen Staatsmeisterschaften in Kärnten auszurichten und hoffen, damit einmal mehr die große Bedeutung der Lehre hervorgehoben zu haben“, so Landesinnungsmeister Walter Aichwalder.

Für die drei Erstplatzierten gab es neben Glas-Siegerpokalen und Meisterschaftsurkunden auch wertvolle Sachpreise von den unterstützenden Sponsoren wie Obereder/Castrol, Würth, Garanta, Berner und dem BMBF.