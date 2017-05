Jutta Isopp, Inhaberin der Messfeld GmbH in Klagenfurt, ist Unternehmerin des Monats Mai.

Die Messfeld GmbH ist ein Industriedienstleister mit Sitz in Klagenfurt. Die Bezeichnung „MaschinendoktorInnen“ trifft auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Unternehmens besonders gut zu: Das genaue Vermessen von Anlagen – ob Maschinen defekt sind oder optimal arbeiten, steht am täglichen Arbeitsplan. „Meine Arbeit ist ausgesprochen spannend und durch die Abwechslung ist kein Tag gleich wie der andere. Wir arbeiten an Minigetrieben genau so wie an großen Maschinen. Enormen Aufwand stecken wir in die Entwicklung und Forschung, denn es ist eine große Herausforderung, im Wettbewerb zu bestehen“, erzählt Jutta Isopp. Die erfolgreiche Unternehmerin Ing. Dipl. Ing. Jutta Isopp wurde von „Frau in der Wirtschaft“ als „Unternehmerin des Monats Mai 2017“ ausgezeichnet. FiW-Landesvorsitzende und Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Kärnten Sylvia Gstättner, FiW-Bezirksvorsitzende Klagenfurt Birgit Brommer und die Bezirksgeschäftsführerin Rosemarie Brommer gratulieren herzlich zu Auszeichnung.

Fotocredit: EL-MEDiA