„Unternehmerin des Monats September 2017“ ist Ing. Mag. Petra Fladnitzer-Tatschl – Geschäftsführerin der Firma Fladnitzer Josef GesmbH & Co KG aus Weitensfeld im Gurktal.

Bereits 1856 war das Gründungsjahr der Firma Josef Fladnitzer und ist mittlerweile das erste Mal in Frauenhand. Denn Ing. Mag. Petra Fladnitzer-Tatschl, die Ur-Urenkelin übernahm die Firma 2002 und ist seither mit Leib und Seele stolze Geschäftsführerin in fünfter Generation. 1977 erwarben die Eltern von Ing. Mag. Petra Fladnitzer-Tatschl das Grundstück am heutigen Standort in Weitensfeld und errichteten hier die Schlossereiwerkstätte. Aufgrund zweier schwerer Arbeitsunfälle ihres Vaters übernahm die taffe Unternehmerin mehr und mehr das Ruder in der Firma.

Besonders kunstvolle Einzelstücke, detailgetreue und hingebungsvoll hergestellte Kunstschmiedeobjekte jeglicher Art, tragen zur grenzüberschreitenden Bekanntheit des Betriebes bei. Beispiele dafür findet man im Schauraum und in der Werkstätte des Familienunternehmens. Ein großes Anliegen der Geschäftsführerin war und ist der Schaugarten im Einfahrtsbereich der Firma, der allen Vorbeifahrenden eindrucksvoll zeigt, welches Handwerk in der feuerrot gestrichenen Werkstatt verrichtet wird. Wenn Frau Ing. Mag. Fladnitzer-Tatschl über ihre Arbeit, von der Planung, Skizzierung bis hin zum fertigen Objekt, erzählt, versteht man wie viel Arbeit und Passion in jedem einzelnen der Kunststücke steckt und mit welchem Geschick hier die Arbeit verrichtet wird.

Die beeindruckende Unternehmerin Ing. Mag. Petra Fladnitzer-Tatschl Geschäftsführerin der Firma Fladnitzer Josef GesmbH & Co KG, wurde von „Frau in der Wirtschaft“ als „Unternehmerin des Monats September 2017“ ausgezeichnet. Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Kärnten und FiW-Landesvorsitzende Sylvia Gstättner, FiW-Bezirksvorsitzende St. Veit an der Glan Nicole M. Mayer und FiW-Bezirksgeschäftsführerin Doris Weiß gratulieren von ganzem Herzen.

Fotocredit: El-Media.at