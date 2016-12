Lebenslanges Lernen

Gerade am rasant wachsenden Auto- mobilmarkt ist Fortbildung das Um und Auf für ein modernes Autohaus. An einem der drei Standorte in der Völker- markter Straße in Klagenfurt werden die Marken Renault und Dacia, Jaguar und Land Rover und Gebrauchtwagen vertrieben. Mit der hauseigenen Werk- stätte bietet Aichlseder seinen Kunden das volle Service inklusive Spenglerei und Lackiererei.

„Unser Ziel ist es, zufriedene Kunden

zu haben und das ist nur mit gut ausgebildeten, motivierten Mitarbeitern möglich.“

Mag. Marina Aichlseder

Zusätzlich werden alle Dienstleistungen einer Zulassungsstelle angeboten. Für Volvo Trucks und Renault Trucks betreibt Aichlseder die Werkstätten in Ebenthal und Arnoldstein. Deshalb setzt das Autohaus Aichlseder einerseits auf die Lehrlingsausbildung, in der man „von der Pike auf“ was lernt, und weiterführend auf die Weiterbildung nach dem Lehrabschluss. Im Verkauf wurden bereits gute Erfahrungen mit Quereinsteigern, die von anderen Branchen gekommen sind, gemacht. Diese sind bei Aichlseder sehr willkommen und erhalten nach Aufnahme in den Betrieb spezifische Schulungen wie etwa Produktschulungen für Fahrzeuge oder Finanzierungschulungen.